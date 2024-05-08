بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية غدا الخميس الموافق 9 مايو 2024.

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي للعام الدراسى 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن لجان الإدارة ستتسلم تشكيل رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير الامتحان والتكاليف الخاصة بهم من لجنة الإدارة المركزية يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم تسليم مندوبى المدارس التكاليف الخاصة بجميع المنتدبين لأعمال سير الامتحان يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024.

تجهيز غرف العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

كشف الدكتور محمد عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجهيز غرف العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأوضح رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أن غرفة العمليات تضم غرفة رئيسية للامتحانات التحريرية، وغرفة رئيسية للامتحانات العملية والمعملية.

وأضاف رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أن غرفة العمليات تضم أيضا: غرف عمليات المديريات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية، وغرف عمليات الإدارات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.

واستعرض عمارة موقف الإعداد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 وأكد تكليف رؤساء ووكلاء لجان النظام والإدارة، وتکلیف مشرفي الامتحانات، وتشكيل لجان اعمال الصندقه لمظاريف أوراق الأسئلة للتعليم الزراعی والتجاری والفندقي.

وأكد رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أنه جار اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار أوامر الدفع الخاصة بكل مديرية تعليمية حتى يتسنى توفير الخامات المطلوبة لتقييم الطلاب دارسي البرامج المطورة على منهجية الجدارات.

تعليمات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية تامين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التى تحتاج إلى زيادة تأمين، وتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل هذه اللجان.

ونبه وزير التربية والتعليم بتطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بضبط لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام العصا الإلكترونية في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة منع اصطحاب المراقبين أو الطلاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.