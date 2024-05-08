موسم حصاد القمح.. فرحة لم تكتمل

بسبب تلاعب التجار فى سعر التوريد

اسمه «قمح» لكنه «ذهب أصفر».. موسم حصاده عيد عند الفلاحين، أما عند الحكومة، فهو موسم جمع وضرب وقسمة وحسابات الاكتفاء الذاتى، وفاتورة الاستيراد، وعند خبراء البحوث الزراعية هو موسم إعلان نجاح الوصول بإنتاجية الفدان إلى 30 إردبًا.

كل المؤشرات تقول إن موسم حصاد هذا العام أفضل من سابقه، وأن الحكومة ستجمع كميات من القمح المحلى أكبر من كل عام سابق، ولكن الفرحة دومًا لا تكتمل فى مصر، فوسط كل المؤشرات الإيجابية، ووسط فرحة الفلاحين بسعر التوريد الحكومى ظهر تجار الحبوب الذين يتلاعبون بالأسواق ويجمعون القمح من الفلاحين بأقل من سعر التوريد الرسمى، فالحكومة حددت سعر توريد إردب القمح بـ 2000 جنيه، ولكن تجار الحبوب يشترونه من الفلاحين بأسعار تبدأ من 1700 جنيه ولا تتجاوز 1900 جنيه.

الملف التالى يرسم صورة كاملة لموسم حصاد القمح، وهى صورة تجمع الفرحة الممزوجة باستغلال تجار الحبوب، والمتداخل معها حلم تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وفاتورة استيراد مصر للقمح من الخارج.