حملة قومية لزيادة الإنتاج

القمح ليس محصولًا عاديًا، ولهذا انطلقت حملة قومية فى نوفمبر 2022 الماضى، برئاسة محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لتحقيق أهداف محددة وهى العمل على زيادة إنتاج القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه فى ظل الصراعات الدولية والإقليمية الحالية، والتى نتج عنها خفض واردات القمح لدول الشرق الأوسط عمومًا.

وكشف الدكتور إبراهيم عبدالهادى، رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، عن أهم النتائج التى توصلت لها الحملة على مدار عامين، قائلًا: إن الحملة القومية للقمح شملت جميع محافظات الجمهورية وتمول أكثر من 19 ألف حقل إرشادى، وحققت نتائج مبشرة خلال هذا الموسم، مقارنة بإنتاجية الفدان خلال العام الماضى.

وأضاف أن الإنتاج أفضل من العام الماضى، وجارى التوريد الفورى إلى السلع التموينية، مؤكدًا أن الفلاحين وردوا أكثر من 1٫6 مليون طن قمح حتى يوم الأحد الماضى، والسلع التموينية تستهدف 3.5 مليون طن قمح، والحصاد مستمر إلى نهاية مايو.

وأشار إلى أن إنتاجية الحقول الإرشادية فى محصول القمح تتراوح ما بين 20 و28 إردبًا للفدان، وهناك حقول نموذجية لبعض المزارعين وصلت إنتاجيتها إلى 30 إردبًا للفدان، خاصة فى مصر الوسطى، والتى تشمل محافظات: المنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج، لخصوبة التربة وملائمة الظروف المناخية والبيئية، وعلى نحوهم الدقهلية والبحيرة.