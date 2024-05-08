وزير التربية والتعليم يُشارك في رسالة «ماجستير» بجامعة الزقازيق

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق له.

جاءت الزيارة على هامش حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة رسالة ماجستير بقسم أصول التربية، حول: «متطلبات تنمية أخلاقيات المواطنة الرقمية لدى طلاب جامعة الزقازيق- دراسة ميدانية».

حضر مراسم استقبال وزير التربية والتعليم كل من: الدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي، والدكتور حمدى المحروقي عميد كلية التربية، والدكتور السيد أبو هاشم وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من قسم أصول التربية والمناهج وطرق التدريس والإدارة المدرسية.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور خالد الدرندلى بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدًا أن الجامعة تقدم الدعم والإهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محلياً وإقليميًا ودوليًا، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية فى المجتمع.

وأعرب الدكتور رضا حجازي، عن بالغ سعادته بتواجده فى جامعة الزقازيق، مشيراً إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق، وما تضمه من قامات علمية مرموقة فى مختلف المجالات.

وأشاد وزير التربية والتعليم بموضوع رسالة الماجستير وفكرة التحول الرقمي والحكومة الذكية، حيث تنسجم أهداف هذه الدراسة مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

يشار إلى أن الرسالة التي تم مناقشتها للباحثة إيمان مجدى إبراهيم إسماعيل النرش، وتضم لجنة الإشراف: الدكتور صفاء محمود عبد العزيز أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية ونائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأسبق، والدكتور نورا أحمد النبوى مدرس بقسم أصول التربية.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة صفاء محمود عبد العزيز أستاذ متفرغ بقسم أصول التربية ونائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأسبق، والدكتور سعيد مرسي الأستاذ بقسم أصول التربية ومدير مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار الأسبق.