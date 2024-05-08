محافظ بنك اليابان: نراقب بعناية تأثير ضعف الين على الأسعار

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إنه يراقب بعناية تأثير ضعف الين على الأسعار، لافتا إلى أن أسعار الصرف من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد.

بنك اليابان

يذكر أن الانخفاض الأخير الذى طال الين كان مدفوعا جزئيا بتعليقات أويدا بعد أن أبقى بنك اليابان سعر الفائدة ثابتا في اجتماعه في أبريل.

وبحسب "بلومبرغ"، يبدو أن السلطات اليابانية دخلت السوق لدعم الين في مناسبتين خلال الأسبوع الماضي. جاء أحدهما بعد تراجع الين إلى ما يزيد عن 160 يناً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 34 عاماً، وتلاه آخر بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن رفع سعر الفائدة من غير المرجح أن يكون الخطوة التالية للبنك المركزي الأميركي في سعر الفائدة.

كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد اعترفت بالتحركات الحادة في قيمة الين الأسبوع الماضي، حتى مع رفضها القول ما إذا كانت اليابان قد تدخلت لدعم العملة.

وقالت يلين للصحافيين يوم السبت الماضي، بعد كلمة ألقتها في ميسا بولاية أريزونا: "لن أعلق على ما إذا كانوا قد تدخلوا أم لا". "أعتقد أن هذه شائعة".

ومع ذلك، قالت إن الين "تحرك قليلاً في فترة زمنية قصيرة نسبياً"، مضيفة "نتوقع أن تكون هذه التدخلات نادرة وأن تتم المشاورات".

نيكاي الياباني يتراجع وسط جني الأرباح وإعلان نتائج فصلية للشركات

الأسهم اليابانية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية أكثر من 1% خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، متراجعا من أعلى مستوياته في عدة أسابيع الذي سجله الجلسة السابقة، إذ تركز الاهتمام على إعلان أرباح شركات وأي إشارات جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وأغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا بنحو 1.6% عند 38202.37 نقطة، متراجعا 632.73 نقطة ليمحو مكاسب أمس الثلاثاء.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.45% ليصل إلى مستوى 2706.43 نقطة.

وارتفع المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء، إذ أدى انخفاض غير متوقع في نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى طمأنة الأسواق بأن خفض أسعار الفائدة ربما لا يزال على جدول أعمال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.

وتعثرت وول ستريت الليلة الماضية بسبب عدم وجود أدلة جديدة لتأكيد موعد وحجم الخفض المحتمل للفائدة، ما قلل من الزخم على المؤشر نيكاي.

وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.5%، وخسر سهم سوفت بنك جروب التي تستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي 1.7%.

ومع قلة الأخبار المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية التي تحرك السوق اليوم الأربعاء، سيطرت أرباح الشركات وجني الأرباح على تحركات السوق.

وهبطت أسهم نينتندو فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 5.4% بعد أن قالت شركة ألعاب الفيديو إنها تخطط لإعلان عن ما سيخلف منصة ألعاب سويتش، بينما هوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 7.3%.

وقلصت شركة تويوتا لصناعة السيارات فى أسواق الأسهم اليابانية خسائرها ليتراجع سهمها بنسبة 0.6% بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية فصلية قياسية.

وانخفض سهم فاست ريتيلينج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 2.3% بعد أن دفعت أنباء زيادة المبيعات المحلية في أبريل مقارنة بالعام السابق السهم للصعود 3.2% أمس الثلاثاء.