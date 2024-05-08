جيش الاحتلال يزعم اغتيال أحمد علي قائد القوة البحرية الحمساوية في غزة

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، إنه خلال نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام، تمكنت طائرة لسلاح الجو تصفية المخرب المدعو أحمد علي وهو قائد القوة البحرية الحمساوية في مدينة غزة.



واضاف افيخاي في بيان عبر حسابه: تم تنفيذ عملية التصفية بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام وسلاح البحرية.

واشار إلى أنه كان علي يروّج خلال الحرب لنشاطات هجومية استهدفت أراضي إسرائيل ولغيرها من الهجمات بحق قوات جيش الدفاع التي تتصرف على أرض القطاع، وضمن ذلك على مدار الاسابيع الأخيرة عمل على الترويج لارتكاب عمليات بحق قوات جيش الدفاع التي تتصرف في ممر وسط قطاع غزة، في اطار وظيفته تورط في ادارة مشاريع للقوة البحرية لحماس في القطاع.



طلاب جامعات إسرائيلية: توقفوا عن اللعب بحياة البشر وأغلقوا صفقة المحتجزين

تظاهر المئات من ‏طلاب الجامعات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وطالبوا حكومة بنيامين نتنياهو بالتوقف عن اللعب بحياة البشر وإغلاق صفقة المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن المئات من طلاب الجامعة العبرية وجامعة بن غوريون قد تظاهروا للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في غزة.

ورفع المتظاهرون الإسرائيليون شعارات تدعو إلى الإسراع في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس"، موضحين أنه كان من الممكن أن يكون كل طالب منهم مختطفا.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة إسرائيلية تفاصيل قالت إنها لخطة تريد إسرائيل تطبيقها لإدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإنهاء سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عليه.

وتتضمن الخطة إدارة المعبر بواسطة شركة أمريكية خاصة خدمت في أفريقيا، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، التي أشارت إلى أن تل أبيب تنوي نقل مسؤولية إدارة المعبر إلى ما وصفته بـ"جهة محايدة"، بعد انتهاء العملية العسكرية.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تريد أن تطرد "حماس" من المعبر والسيطرة عليه دون أن تستهدف البنية التحتية له، مشيرةً إلى أن العناصر العاملة في الشركة الأمريكية التي تريد إسرائيل توليها إدارة المعبر، هم جنود سابقون في القوات الخاصة الأمريكية.

وتابعت: "تتولى هذه الشركة حماية مواقع استراتيجية في مناطق الصراع في دول أفريقية، كما أنها ستتولى عمليات فحص البضائع ومنع عودة "حماس" للمكان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل، وأعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال المعبر".

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.