استمرار تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بشبين القناطر

تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ومتابعة المحاسب خالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، توافد المواطنين المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر طبقا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

حيث وجه السيد المحاسب رئيس المركز والمدينة بسرعة وحسن استقبال المواطنين واستقبال طلبات التصالح الخاصة بهم طبقا للقانون ولائحته التنفيذية .

وفي ساق أخر - تفقد محافظ القليوبية، أعمال طريق كورنيش القناطر الخيرية حيث تم أعمال تكسير وإزالة الجزيرة الوسطى بطول حوالى 650 م وعرض1م، حيث تم تجهيز الجزيرة الوسطى لوضع قواعد أعمدة الإنارة.

بالإضافة إلى أنه تم استكمال تجهيز الشدة الخشبية الأولى بالجانب الأيمن من عند الشعار تمهيدا لصب سلاح البلدوره للأرصفة الجانبية، وتوريد رمل للأرصفة الجانبية بالكورنيش تمهيدا لتركيب بلاط الإنترلوك، وجارى أعمال تركيب البلدورة المتوسطة للأرصفة الجانبية بالكورنيش.

ووجه المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية والالتزام بالمقاييس والمعايير المتفق عليها وتكثيف الأعمال بالورديات المسائية للعمل على تسيير الحركة المرورية.