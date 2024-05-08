 الملتقى التوعوي الاول للتعريف بقانون التصالح بالبحيرة 

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة الملتقى التوعوى الأول الذى نظمتة مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بقيادة الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس الأمناء وذلك بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بدمنهور بحضور المستشار محمد سعيد المستشار القانوني للمحافظة و المهندسة/ منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط العمراني والمنسق العام لقانون التصالح في محافظة البحيرة و وفاء أبو السعود - نائب المنسق العام للمحافظة والمكتب التنفيذي للمؤسسة وسفراء الوعي وعدد كبير من ممثلى الوحدات المحلية بكافة مراكز المحافظة .

حيث تناول اللقاء التعريف بقانون التصالح فى مخالفات البناء وما هو الهدف منه وأهميته وما الجدوى من تنفيذه ، وما الفائدة التي ستعود على كل من الدولة والمواطن ، وما علاقة ذلك بالجمهورية الجديدة و المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة كما حيث تم عرض فيديو توضحي في صورة سؤال وجواب تم إعداده من قبل متخصصين .

هذا وقد أكد السكرتير العام لمحافظة البحيرة ان الهدف من الحملة التوعوية بقانون التصالح هى توعية المواطنين بجميع التفاصيل المتعلقة بالقانون، بما في ذلك الحالات التي يشملها، والخطوات المُتبعة لتقديم طلبات التصالح، والأسعار المُحددة، والمستندات المطلوبة وتُعدّ توعية المواطنين بأهداف ومبادئ قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة أساسية لتسهيل وتيسير إجراءات تطبيقه، وضمان سير العملية بشكل منظم.