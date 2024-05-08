الأربعاء 08 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

"عليا الوفد " تختار ممثليها بمجلس إدارة الجريدة وإلغاء قرار تجميد أحمد أنيس

بوابة الوفد الإلكترونية

"فاضل" و"فؤاد" و"بكر" أعضاء بمجلس الإدارة

عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعآ برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد؛ لمناقشة عدد من القضايا الداخلية. 
وانتخبت الهيئة العليا ممثليها في مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، حيث تم اختيار أعضاء الهيئة العليا كاظم فاضل ومحمد فؤاد وحمادة بكر، لعضوية مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية.
وصوتت الهيئة العليا بالإجماع على قرار الدكتور عبدالسند يمامة، بإلغاء قرار تجميد عضو الهيئة العليا أحمد أنيس، وعودته إلى عضوية الهيئة العليا .

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