الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط مصنعين لتعبئة زيت الطعام المستعمل بالإسكندرية

مصنع لتعبئة زيت الطعام
مصنع لتعبئة زيت الطعام المستعمل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية..فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط (المسئولين عن مصنعين لتعبئة زيت الطعام غير مرخصين - كائنين بدائرة قسمى شرطة "المنتزه ثالث – الرمل ثان" بمحافظة الإسكندرية) بحيازتهما كميات من زيت الطعام سابقة الإستخدام وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وإعادة تدويرها وتعبئتها فى عبوات جديدة مدون عليها بيانات لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة تمهيداً لطرحها فى الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

مصنع لتعبئة زيت الطعام المستعمل

زيت الطعام المستعمل

وعثر بالمصنعين المشار إليهما على (120 عبوة زيت طعام هالك ومعاد تدويره ومدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة"منتج نهائى" – 288 عبوة خل طعام بدون بيانات أو مستندات ومدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"- 175طن زيت طعام بدون مستندات تدل على مصدره معبأ داخل خزانات من مرتجعات الأسواق معد لإعادة تدويره لطرحه بالأسواق وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى- 500 عبوة فارغة مدون عليه علامة تجارية وهمية غيرمسلجة "أدوات تعبئة").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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