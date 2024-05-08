جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية دسيا مركز الفيوم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض وكلية التربية النوعية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، قافلة شاملة فى قرية دسيا . وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح فتحى عشماوي وكيل وزارة الصحة، بحضور الدكتورةاكرام مجاور عضو اللجنة التنفيذية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة هبة الشوشاني الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، والدكتور مى مواهب عضو اللجنة التنفيذية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، و محمد علي مدير إدارة المؤتمرات والندوات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الأربعاء بمقر الوحدة الصحية بقرية دسيا مركزالفيوم.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ 1278 حالة، حيث تم الكشف على 173حالة في تخصص العظام و75 حالة أسنان و 175حالة باطنة و60 حالة أنف وأذن و220 أطفال و120 حالة نسا و150 جلدية و120 حالة رمد، و145 حالة قياس ضغط.

حملة توعية

وأضاف أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال القافلة اليوم حملة توعية بقضايا العنف ضد المرأة وشارك في التوعية الدكتورة اكرام مجاور عضو اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتورة مى مواهب وفريق من الطلاب المتطوعين بالوحدة، وتناولت حملة التوعية لأهل القرية قضايا العنف ضد المرأة حيث تمت مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري و كيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد وتاثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتم مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليا، كما قام فريق الطلاب بتوعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع، وبلغ عدد السيدات والفتيات التي تم توعيتهم 90 فتاة وسيدة.

وأشار إلى أن القافلة قامت بزيارة للأسر المنتجة للسجاد اليدوى بقرية دسيا بحضور الدكتورة هبة الشوشاني الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، واستمعت إلى المعوقات التى تقابل صناع السجاد اليدوى بالقرية، وطالب أهالى الأسر المنتجة من المحافظة والصندوق الاجتماعي للتنمية بعمل مصنع للمواد الخام وبرنامج تصميم السجاد على الكمبيوتر بالإضافة إلى وحدة تجهيز سجاد.وطالب صانعو السجاد اليدوي بالقرية بتعاون الجامعة في عمل معارض في القاهرة بالتعاون مع الجامعات الأخرى لبيع منتجاتهم التي تصل من ٨٠ الى مائة سجادة شهريا. مؤكدين أن تطوير هذه الصناعة والمساعدة فى التصدير يساهم فى زيادة الدخل القومي وتوفير فرص العمل لأبناء القرية والقرى المجاورة

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