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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الخارجية الأمريكية: أموال "الأونروا" ستبقى مجمدة حتى عام 2025

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من استئناف تمويل وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى عام 2025، بسبب الإجراءات التي وافق عليها الكونغرس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية لـ"نوفا" إن  الولايات المتحدة "لن تتمكن، حتى لو أرادت ذلك، من استئناف تمويل وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى عام 2025، بسبب الإجراءات التي وافق عليها الكونغرس ومع ذلك، فإن السلطات الأمريكية تظل مصممة على تعزيز المساعدات المقدمة للسكان المدنيين الفلسطينيين"، غير أنه صرّح أنه "بفضل حزمة الطوارئ التي تم تمريرها إلى الكونجرس لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ستتمكن الولايات المتحدة قريبًا من إرسال مليار دولار كمساعدة إلى قطاع غزة".

وتأتي تصريحات متحدث الخارجية الأمريكية بعد خطاب للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار ماتريلا إلى الوظيفة "الأساسية" التي تقوم بها الوكالة التي توظف أكثر من 30 ألف موظف لتقديم الإغاثة والتنمية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على أهمية "مواصلة تمويل الاونروا".

واستأنفت إدارة بايدن تمويل الأونروا في عام 2021، وأوقفته مرة أخرى في الخريف الماضي بعد مزاعم تتعلق بتورط بعض موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حماس ضد إسرائيل.

واعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في حديثه لـ"نوفا"، أن دور الأونروا "لا غنى عنه للعمليات الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة".

كما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أهمية النشاط الذي تقوم به الوكالة، فضلاً عن مساهمتها في الاستقرار الإقليمي.

وفي حديثه لـ "وكالة نوفا"، أوضح المتحدث أنه على الرغم من القيود التي وافق عليها الكونغرس، فإن سلطات واشنطن تظل "مخلصة" للعمل الذي تقوم به الأونروا، و"ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين وفقا للمعايير القانونية".

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