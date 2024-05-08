الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شيوخ وعواقل حلايب وشلاتين يشيدون بأجهزة الدولة لتوفير الحياة الكريمة فى كل القطاعات

بوابة الوفد الإلكترونية

تناول اللقاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين, واستعراض برامج التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة في مختلف المجالات بمدينتى حلايب وشلاتين، وكذا التعرف على مطالب واحتياجات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبناء المناطق الحدودية، ألتقى اللواء أح عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بعدد من شيوخ وعواقل وأبناء مدينتي حلايب وشلاتين.

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ونقل  قائد المنطقة الجنوبية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين، واعتزازهم بما يقدموه من جهود وطنية مشرفة لمساندة القوات المسلحة والشرطة المدنية ودعم عملية التنمية الشاملة التى تنفذها مؤسسات الدولة في تلك القطعة الغالية من أرض الوطن.

وأعرب شيوخ القبائل عن تقديرهم العميق للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة لحل مشاكل المواطنين            فى مدينتى حلايب وشلاتين ، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التى تربط القوات المسلحة بأهالى حلايب وشلاتين وأنهم جسد واحد، وأشاد شيوخ وعواقل مدينتى حلايب وشلاتين بجهود أجهزة الدولة فى كافة القطاعات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تسهم فى توفير حياة كريمة .

حضر اللقاء عدد من مسؤلى الأجهزة التنفيذية والشعبية ورموز الدين بمدينتى حلايب وشلاتين.

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