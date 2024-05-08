إعلان أسماء المقبولين بمسابقة وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أن الشركة أعلنت أسماء المقبولين بوظائف سائق وسائق معدات ثقيلة وفنى مساحة بمسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022 .





وأضاف رئيس مياه سوهاج أنه تم قبول عدد 10 سائق معدات ثقيلة وعدد 74 سائق خامس وعدد 28 فني مساحة وذلك نظرًا لقيام الشركة بشراء معدات وسيارات خدمات جديدة وتنفيذ أعمال رفع مساحي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.





ومن جانبه قال اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة المتابعة والمراجعة الداخلية والتفتيش والموارد البشرية أنه يتم استدعاء المقبولين بمسابقة الشركة رقم 2 لعام 2020 ومسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022 تدريجيًا مع الإنتهاء من استلام مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة ودخولها الخدمة.





وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية أنه جاري استلام المستندات الخاصة بالتوظيف وإنهاء إجراءات التعاقد مع 10 سائقين معدات ثقيلة بمراكز طهطا والمراغة وجهينة وأخميم والبلينا والمنشاه وكذلك عدد 74 سائق خامس منهم 28 بمركز سوهاج وعدد 9 بمركز أخميم وعدد 2 بمركز ساقلتة و2 بمركز المنشاه و4 بمركز طما و2 بمركز المراغة وعدد 9 بمركز جهينة وعدد 4 بمركز طهطا وعدد 7 بمركز البلينا وعدد 4 بمركز جرجا و3 بمركز دار السلام هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات عدد 28 فني مساحة منهم 4 بمركز سوهاج و5 بمركز أخميم و2 بمركز المنشاه و1 بمركز ساقلتة و4 بمركز طهطا و5 بمركز جهينة و3 بمركز طما و2 بمركز المراغة و1 بمركز جرجا و1 بمركز البلينا بالإضافة إلى أنه جاري استلام المستندات الخاصة بالتوظيف وإنهاء إجراءات التعاقد مع 28 فنى مساحة بمراكز سوهاج وجرجا والمنشاه والمراغة والبلينا وأخميم وطهطا وطما وساقلتة وجهينة.





وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن صفحتها هي الصفحة الرسمية للشركة وأنه لا يوجد أي مصدر آخر للمعلومات وأنه على جميع المواطنين الحصول على المعلومات الخاصة عن جميع أنشطة الشركة وخدماتها من خلال هذه الصفحة منعًا لانتشار الشائعات.