عاجل .. العثور على جثة شخص مصاب بطلق في ظروف غامضة بأسوان

عثر أهالي خور أبوسبيرة التابعة لمركز ومدينة أسوان على جثة شخص مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة في منطقة خور أبوسبيرة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً من شرطة النجدة بأسوان يفيد العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري فى منطقة خور أبوسبيرة، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة لنقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لمعاينته وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى مصطفى . ع .ع، يبلغ من العمر 45 عاماً، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.