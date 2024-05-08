عاجل.. حزب الله يدك موقع المالكية ويوقع أفراده بين قتيل وجريح
دكت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع المالكية بالصواريخ والمدفيعة الثقيلة، واوقعوا أفراد حاميته بين قتيل وجريح، كما استهدفوا تجهيزاته التجسسية ودمروها.
وقال حزب الله في بيان له : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند دخولهم الى احدى دشمه استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الأربعاء 08-05-2024 بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة.
وأضاف البيان: وبالتزامن مع ذلك دك المجاهدون الموقع بقذائف المدفعية واوقعوا أفراد حاميته بين قتيل وجريح. كما استهدفوا تجهيزاته التجسسية ودمروها.