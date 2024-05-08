تجار الأجهزة الكهربائية يدشنون هشتاج "الأجهزة الكهربائية رخصت"

أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن سوق الأجهزة الكهربائية الفترة الحالية مستقر جدا، وجميع البضائع والمنتجات متوفرة ويتم بيعها بخصم يصل إلى 6% بالنسبة للخصومات التي يقرها التاجر، مشيراً الى أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء وخاصة أنه من المتوقع عدم تراجع الأسعار حالياً مرة أخرى لافتا إلى أن تجار الأجهزة الكهربائية دشنوا هشتاج

الأجهزة_الكهربائية_رخصت.

أضاف أن الشركات قامت بعمل خصومات والأسعار تراجعت بشكل ملحوظ بنسب تبدأ من 10% الى 25% بالنسبة للأسعار الرسمية لتصل إجمالي الخصومات بعد إضافة الأوفر برايس إلى 30%.

وأكد أبو سمرة، أن أسعار التكييفات – البارد فقط - تبدء من 19 إلى 25 ألف جنيه بالنسبة للبارد فقط بعدما كان يتراوح سعره من 25 إلى30 ألف جنيه، وبالنسبة للتكييف 2.25 حصان أصبح يتداول سعره من 30 إلى 35 ألف جنيه ، بعد ما كان يتراوح سعره بين 35 إلى 40 ألف جنيه، كما بلغ سعر الـ3 حصان من40 إلى 45 ألف جنيه بعد ما كان يتراوح سعره بين 45 إلى 50 ألف جنيه ، وبالنسبة للتكيفات البارد والساخن فيزيد سعرها حوالي 5000 جنيه بالنسبة لجنيع الفئات السابق ذكرها.

وقال ابو سمرة ـ ان اسعار المراوح تبدأ من أول 700 جنيه إلى 2500، وأسعار المكاوي من أول 600 جنيه لحد 3000 جنيه.

وفيما يخص البوتجازات مثلا أسعار بعض الشركات تبدأ من 8 الى 16 ألف جنيه سواءا كان البوتجاز أمان عادي أو امان كامل ، وشركات اخري فتتراوح أسعار البوتجازات من 17 إلى 22 ألف جنيه.

وبلغت أسعار الفريزارت الصندوق من 7 الى 16 ألف جنيه ، والأدراج من 9 الى 32 الف جنيه .

أما التلاجات الشعبي تبدأ من 9000 جنيه .

وقال أبو سمرة أن تراجع الأسعار جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، والتي تسببت في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس الماضي وكذلك الافراجات الجمركية لتستقر بعدها الأسواق.

وأضاف أن التجار بدأوا في تقديم عروض على الأسعار وأن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء، وقاموا بتفعيل هاشتاجات :

#الأجهزة_الكهربائية_رخصت لحث المواطنين على الشراء.

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الأسعار انهارت مع هبوط الدولار ، كل المنتجات متوفره

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