محافظ أسوان يتابع توافر السلع الغذائية بالمجمعات الإستهلاكية

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية شملت عدد من المجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت.

واطمأن المحافظ على أسعار المنتجات ، والتى شهدت إنخفاض تراوح ما بين 25 % إلى 35% فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة الدولة والحكومة للتخفيف عن المواطنين ، وتوفير السلع بكميات كبيرة بالتنسيق مع وزارة التموين لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار مراعاة للظروف المعيشية والأسرية.

وشدد المحافظ على مواصلة حملات الرقابة التموينية والتفتيش على الأسواق بكافة قرى ومدن المحافظة للتأكد من إستقرار الحالة التموينية وتوافر كافة السلع والمستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات والجودة المطلوبة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

موجهاً إلى التنسيق المستمر بين مديرية التموين وكافة الجهات المختصة لتوفير أرصدة من كافة السلع الغذائية والأساسية التى تلبى إحتياجات ومطالب المواطن الأسوانى .