محافظ الشرقية يفتتح مصنع لمنتجات شيش الحصيرة برأس مال 500 مليون جنيه بالزوامل

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحدى الشركات العامله في مجال شيش الحصيرة والمقامة برأس مال يرتقي إلى 500 مليون جنيه ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مختار الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالزوامل، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، وممثلين عن قطاعي الطرق والكهرباء، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

تفقد محافظ الشرقية ومرافقوه أقسام الشركة، وذلك للتعرف على مراحل الإنتاج وأنواع المواد الخام المستخدمة، وكذلك الاطمئنان علي تطبيق أحدث أنظمه السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على سلامة العاملين وخلق بيئة عمل آمنه لهم.

استمع المحافظ إلى عرض توضيحي من حمدي سالم عضو مجلس إدارة الشركه عن طبيعة العمل ومراحل الإنتاج، وتمت الاشارة إلى أن الشركه تعمل في مجال تصنيع شيش الحصير ومقامة برأس مال 500 مليون جنيه، وبها 4 خطوط إنتاج بقوة 120 عامل، وحالياً يعمل خط إنتاج واحد بتكلفة مليون يورو، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الإستثمارات ومضاعفة أعداد الأيدي العاملة من خلال التوسعات المستقبلية، وتشغيل باقي خطوط الانتاج بالشركة.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بافتتاح الشركة لتقديم منتج عالي الجودة بمواصفات عالمية، مشيداً بحجم الثقافة والوعي لدى العاملين بالمصنع من عمال وفنيين وإدارة، لتحسين جودة المنتج للمنافسة في الأسواق العالمية.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل زياراته التفقدية للشركات والمصانع المُقامة على أرض المحافظة، لدعم الصناعة وتشجيعاً للمستثمرين، لافتاً إلى أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية؛ باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد.

وفي نهاية الزياره أهدى المهندس مدحت جودة رئيس مجلس الشركة، درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته المبذولة في توفير المناخ المناسب أمام المستثمرين، لدفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى الإقتصاد المصري.