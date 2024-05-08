أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر من أرض المصنع

أسعار الحديد والأسمنت.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء لدى تاجر الجملة والأسواق المصرية ومن أرض المصنع، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، إذ ثبت سعر طن حديد عز عند مستوى 42000 جنيه، في حين تراوح سعر طن الأسمنت المخلوط بين 1280 و 1390 جنيهًا.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار السلع بما فيها الغذائية وأسعار الدولار والعملات العربية والأوروبية التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على مختلف السلع، لا سيما أسعار الحديد والأسمنت التي نحن بصددها الآن، حرصًا منها على تقديم كل المعلومات التي تطرأ على ساحة مواد البناء بصورة لحظية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء لدى تاجر الجملة والمصنع

- سجل سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء استقرارا عند 42000 جنيه.

- حقق سعر طن حديد العشري اليوم ثباتا عند 37500 جنيه.

- حقق سعر طن حديد المصريين سجل نحو 41000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم مستوى 38000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 41000 جنيه.

- حقق سعر طن حديد عطية اليوم نحو 38500 جنيه.

- استقر سعر طن حديد سرحان عند مستوى 38000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 41000 جنيه.

- استقر سعر طن حديد المعادي عند 38000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد مصر ستيل لـ 38000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الاربعاء بالاسواق وعند التاجر والمصنع

- ثبت سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2020 جنيهًا.

- استقر سعر أسمنت النصر اليوم عند مستوى 1990 جنيهًا للطن.

- حقق سعر أسمنت وادي النيل اليوم نحو 1950 جنيهًا في الطن.

- وصل سعر أسمنت حلوان إلى مستوى 2020 جنيهًا في الطن.

- تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم بين 1280 إلى 1390 جنيهًا.

- تراوحت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2010 إلى 2220 جنيهًا.

- سجلت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3820 لـ 3920 جنيهًا.