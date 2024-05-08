10 طلاب بالتربية الخاصة بالفيوم حصدوا مركز ثاني جمهورية فى مسابقة معرض الصحف

شاركت مديرية التربية والتعليم (توجية عام الصحافة والإعلام التربوي - التربية الخاصة) في مسابقة معرض صحف التربية الخاصة على مستوى الجمهورية. للعام الدراسي 2024/2023 وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

أعلنت اليوم الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم - إدارة الصحافة والإعلام التربوي نتائج التحكيم الميداني للمسابقة على مستوى الجمهورية، وفازت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - الصحافة المدرسية والإعلام التربوي بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية .

فاز 10 طلاب بمدارس التربية الخاصة على مستوى الجمهورية، وحققوا مركز ثاني جمهورية في المسابقة. فى مدرسة النور للمكفوفين ، فاز4 طلاب (بولا عماد زكى مجلي ، فاطمة أحمد شعبان ربيع ، ميار حمادة سليمان كمال ، منار حمامة سلطان على).

وفي مدرسة التربية الفكرية، فاز 3 طلاب (رضوى محمد سيد جلال ، نورا محمد حسن أحمد ، إبراهيم محمد سيد صالح) ,وفي مدرسة الأمل للصم بشرق الفيوم ، فاز عدد 3 طلاب (منة الله محمد عطية أحمد ، جنى سيد قرني محمد ، أسماء رمضان محمد رزق).

معرض فى نقابة المعلمين بالفيوم

جدير بالذكر انه أقيم معرض صحف التربية الخاصة بمقر بنقابة المعلمين بالفيوم، بحضور قيادات المديرية ، وتوجية الصحافة المدرسية والإعلام التربوي بالمديرية والإدارات التعليمية ، ومحكمي المعرض من مسئولى الوزارة بالإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومسئولى العلاقات العامة والإعلام بالفيوم.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة ، ومديري مدارس التربية الخاصة بالفيوم ، ومسئولى الصحافة المدرسية والإعلام التربوي ، وإدارة التربية الخاصة بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

وقدمت الشكر الى هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية وفريق العمل بالشئون التنفيذية بالمديرية، و ناصر الحادقة موجة عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية، وفريق العمل بتوجية الصحافة المدرسية والإعلام التربوي بالمديرية والإدارات التعليمية، والدكتورة ياسمين محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وفريق العمل بالتربية الخاصة، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل المُشرف على مستوى الجمهورية.

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