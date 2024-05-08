إنشاء ميناء بحري تخصصي سياحي دولي بمدينة رأس الحكمة الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر (أ)، بتاريخ 7 مايو 2024، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء ميناء بحرى تخصصى سياحي دولي بمدينة رأس الحكمة الجديدة.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ١٥٠٨ لسنة ٢٠٢٤، في مادته الأولي على أن "ينشأ بمدينة رأس الحكمة الجديدة ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى لاسـتقبال اليخوت والسفن السياحية ضمن الإحداثيات الموضحة بالملحق المرفق".

وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى واللوجستيات) الإشراف الفني على تنفيـذ إنشاء ميناء بحري دولي بمدينة رأس الحكمة الجديدة، والتأكد من جديـة التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونًا.

ويصدر وزير النقل، القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيـذ هـذا القـرار، بالتنسيق مع الجهات المختصة.