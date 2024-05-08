لا شكاوى من إمتحانات اللغة العربية بتعليم قوص

أكد طلاب الصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد شحات للتعليم الأساسي بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص ، توافق إسئلة مادة اللغة العربية مع ماتم دراسته من مناهج خلال نصف العام الدراسي الجارى، جاء ذلك أثناء جولة عبدالله القبانى مديرعام إدارة قوص التعليمية التى قام بها اليوم للمدرسة بالتزامن مع بدء أعمال امتحانات نهايه العام الدراسي والتى بدأت اليوم بجمع مدارس محافظة قنا.

هذا وقام مدير تعليم قوص اليوم الأربعاء بجولة تفقدية لعدة مدارس بمجلس فروى الكلالسة بالتزامن مع بدء إمتحانات النقل بدأها بمجمع الشهيد شحات ثم مدرستى السادات الابتدائيه وشنهور الابتدائيه المشتركة، والتى شدد خلال زيارته لها على ضرورة تعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات مع تهيئة الجو النفسي للطلاب داخل اللجان مع تحلى الزملاء الملاحظين بمبدىء التقبل النفسي للطلاب .

كما أشار " القبانى " إلى أن أكثر من ٢٠٠ موجه مقيم بدأو من الثامنة صباح اليوم متابعة ورصد مايتم بلجان امتحانات الصفين الاول والثانى الاعدادى بالإضافة إلى الصف السادس الابتدائي ، مؤكدا أن غرفة عمليات الإدارة لم تتلق اى شكاوى أو تقارير تشوب سير أعمال الامتحانات .

تابع طارق نورالدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمال محافظة قنا اليوم الاول لامتحانات النقل داخل مدارس الإدارة.

بدأ جولته اليوم بمدرسة الشهيد حسن رشوان للتعليم الاساسى بمدينة دشنا ، كما أكد على انضباط سير العملية الامتحانية منذ الدقيقة الاولى لوقت الامتحان، كما شدد على ضرورة التصدي لمحاولات الغش وأيضا الحفاظ على سرية الامتحانات.

وشدد " المدير العام " على مديرى المدارس على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.

و تابع اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

ووجه محافظ قنا، خلال جولته علي عدد من المراكز التكنولوجية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بضرورة تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

واضاف الداودي، انه تم وضع لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين وتوفير شاشة عرض توضيحية للتيسير والتسهيل علي المواطنين تشرح المستندات المطلوبة للمواطن.