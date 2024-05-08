إقبال على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بالإسماعيلية

في اليوم الثاني :

لليوم الثاني على التوالي تواصل المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية اعمالها لاستقبال المواطنين راغبي التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ .

وتفتح الإسماعيلية ابواب 9 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة لتسهيل الاجراءات على المواطنين .

حيث تم وضع لوحات إرشادية فى أماكن واضحة بالمراكز التكنولوجية تتضمن كيفية التقديم والإجراءات اللازمة والمستندات المطلوبة وأسعار التصالح، وتم تخصيص نوافذ محددة لتلقى طلبات التصالح .



وأعلنت محافظة الإسماعيلية عن الإجراءات الخاصة بالتنفيذ، بالتوجه إلى المركز التكنولوجى التابع له المواطن وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها والتقدم بطلب التصالح وتقديم جميع المستندات المطلوبة ومنح مدة 60 يوما لاستيفاء تلك المستندات يعقبها قبول الطلب أو رفضه بعد مخاطبة الجهات الخارجية " الطيران المدنى، الزراعة، الحماية المدنية، التنسيق الحضارى"، وتبدأ إجراءات التنفيذ للطلبات المقبولة فيما يحق لذوى الطلبات المرفوضة التوجه إلى لجنة التظلمات لإعادة النظر فى الطلب.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملفات التصالح، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتلقى الطلبات لتذليل العقبات وتقديم كافة سُبل الدعم للتيسير على المواطنين، لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنهاء الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح، والذي يهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وشدَّد محافظ الإسماعيلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواصل المباشر مع رؤساء اللجان المختصة بملفات التصالح كلٍّ في نطاقه، ووضع آلية للتعامل الفوري وسرعة إنهاء الطلبات فور اكتمال الملفات واستيفائها والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمواطنين تسهيلًا عليهم، لافتًا إلى أنه تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة وتدريب كافة العاملين بالوحدات المحلية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقًا لرغبات المواطنين.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه المراكز التكنولوجية بضرورة أرشفة وميكنة جميع طلبات التصالح والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ للتزويد بخرائط الولايات على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها في قانون التصالح، وكذلك صورة خريطة التصوير الجوي ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ للعمل بموجبها.