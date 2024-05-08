نقابة المحامين تفتح باب حجز مصيف 2024

أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب حجز مصيف 2024 لمدن رأس البر، ومرسى مطروح، وبورسعيد وعجيبة بمطروح، وذلك بأسبقية الحجز من خلال مكاتب التصديق على العقود بالنقابات الفرعية، ونادي المحامين النهري بالمعادي.

وتبدأ المكاتب في تلقي اشتراكات الحجز لمصيف رأس البر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 مايو، وحتى الثلاثاء 14 مايو، ومصيف مرسى مطروح من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو، وحتى السبت 18 مايو، ومصيفي بورسعيد وعجيبة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 مايو وحتى الثلاثاء الموافق 21 مايو، على أن يتم غلق الحجز يوم الأربعاء الموافق 22 مايو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، لمراجعة استمارات الحاجزين.

كما تفتح النقابةِ باب الحجز لجميع المصايف مرة أخرى، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29 مايو وحتى آخر الصيف، وذلك طبقا لجدول الأسعار المرفق بالشروط الآتية:

ـ سداد قيمة الوحدة كاملة، مضافاً إليها مبلغ 100 جنيه دمغة و300 جنيه تأمين.

ـ لا يحق للمحامي حجز أكثر من وحدة مصيف.

ـ استلام الوحدة للمحامي شخصيا أو لأقاربه من الدرجة الأولى.

ـ آخر موعد لاسترداد قيمة التأمين في 31/12/2024

ـ سداد اشتراك 2024.

ـ ممنوع اصطحاب الحيوانات.

ـ الاستفسار من خلال مسئولي المصيف عبر الرقم 01225175744 - 01222832691، أو الخط الساخن 17114.

ملحوظة: يجب على المحامين الحاجزين بعد سداد رسوم قيمة المصيف، تسليم إيصالات السداد بإدارة المصايف والأندية بالنقابة العامة، وذلك لتحرير خطابات التسكين بالوحدة المصيفية، كما يرجى من الزملاء إرسال جميع استمارات الحجز إلى إدارة المصايف في أسرع وقت.