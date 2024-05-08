تقدير خاص لطالبة بمدرسة النور للمكفوفين بالفيوم بمسابقة دولية فى اللغة الفرنسية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - توجية عام اللغة الفرنسية في المسابقة الدولية، التحدث عن المستقبل باللغة الفرنسية فى فيديو مدته دقيقة ونصف. تم إعلان نتائج المسابقة ، وحصلت جمهورية مصر العربية (تعليم الفيوم) على إشادة وتقدير خاص للطالبة ميار حماده سليمان كمال - الصف الثاني الثانوي العام مدرسة النور للمكفوفين - إدارة غرب الفيوم التعليمية .

جدير بالذكر انه تم الإشارة في التقرير الصادر من مشروع Trefle بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسات دولية للفرانكفوتية العالمية ، حيث حصلت مدرسة النور للمكفوفين على إشادة وتقدير خاص، وذلك للمشاركة الإيجابية والمتميزة على مستوى العالم.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة لمدرسة النور للمكفوفين ، ومنار عبدالوهاب معلم اللغة الفرنسية بالمدرسة، و لبني عبدالعزيز موجه اللغة الفرنسية بإدارة غرب الفيوم ، و على الخولى موجة أول اللغة الفرنسية بإدارة غرب الفيوم، و شعبان رمضان مدير مدرسة النور للمكفوفين، و عمرو عبدالحميد موجة عام اللغة الفرنسية بالمديرية، والدكتورة ياسمين محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، والمشاركة الإيجابية الفعالة في مسابقة اللغة الفرنسية لى مستوى العالم.

محاضرات مجانية لطلاب الاعدادية

ومن جهه اخرى نظمت إدارة شرق الفيوم التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فى جميع المواد الدراسية،و تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين .

تم تنظيم المحاضرات تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومصطفي مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة شرق الفيوم التعليمية.

يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات المجانية فى جمعية أبى بكر الصديق للتنمية والخدمات.