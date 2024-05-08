OpenAI تعمل على ميزة البحث لـ ChatGPT

يقال إن OpenAI تعمل على ميزة بحث لـ ChatGPT والتي يمكن أن تجعل برنامج الدردشة الآلي بديلاً حقيقيًا لبحث Google. وفقًا لبلومبرج، تعمل الشركة حاليًا على تطوير القدرة، والتي يمكنها البحث في الويب للحصول على إجابات لاستفساراتك وإخراج النتائج كاملة مع الاستشهادات بمصادرها.

يمكن لـ ChatGPT أن يأخذ معلومات من ويكيبيديا أو منشورات المدونة، على سبيل المثال، ويربطها بصفحاتها الأصلية عندما تطرح عليها أسئلة.

تقول بلومبرج أنه في أحد إصدارات وظيفة البحث التجريبي، يمكن لـ ChatGPT أن يعرض لك الصور مع ردودها المكتوبة عندما تكون ذات صلة. على سبيل المثال، إذا رأى برنامج الدردشة الآلي أن التعليمات أو الرسوم البيانية الموضحة مفيدة للاستفسار، مثل "كيفية تغيير مقبض الباب" أو "كيفية تنظيف مكيف الهواء المنفصل"، فيمكنه إدراجها في ردوده. كما لاحظت بلومبرج، يمكن لـ ChatGPT بالفعل إجراء عمليات بحث عن العملاء الذين يدفعون، ولكنه قد يقدم إجابات خاطئة أو ردودًا تحتوي على اقتباسات غير صحيحة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد موقع DataChaz على Twitter/X أن OpenAI أنشأت نطاقًا فرعيًا جديدًا بعنوان search.chatgpt.com. يبدو أنه تم إعادة توجيهه لفترة وجيزة إلى صفحة ChatGPT الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أنك ستحصل على ملاحظة "لم يتم العثور عليه" إذا حاولت الوصول إليه الآن. في حين أن الشركة لم تؤكد رسميًا بعد هذا المشروع بالتحديد، فإن العمل على بحث الذكاء الاصطناعي يعد خطوة منطقية تالية إذا أرادت الاستمرار في التنافس مع أقوى منافسيها. قامت جوجل مؤخرًا بتوسيع اختبار نتائج البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وبدأت في عرضه للمستخدمين الذين لم يشتركوا فيه.

ثم هناك شركة Perplexity، وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها حاليًا بمليار دولار، وذلك بفضل محرك البحث الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يستخدمه Rabbit للرد على الاستفسارات مصنوعة من خلال جهاز R1.