نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية

تعاطي المخدرات.. تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية.

وتم الكشف على 8454 خلال العام الدراسي 2023 / 2024 ،بالعديد من المحافظات المختلفة "وانخفضت نسبة التعاطي الى 0.4% ،بعدما كانت 12% عام 2017 مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.



وأكدت "القباج" استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة عن طريق مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.

وجددت "القباج" الدعوة لمرضى الإدمان من سائقي الحافلات المدرسية إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023" ،تجنبا للعقوبة ،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف الى مقر عمله وخضوعه للتحليل ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإنهاء تعاقد السائق مع المدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والإحالة الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم الأتي:

تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

يتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضًا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية .

تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ،خاصة المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.

ولفت إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار "عثمان " الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " تلقى 83 بلاغا من أولياء أمور الطلاب والأسر خلال فترة الدراسة حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمواد المخدرة ،مما يعد مؤشراً على تفاعل المواطنين مع حملات الكشف المبكر عن التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسة ، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.