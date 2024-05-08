ارتفاع ملحوظ في سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذرة الصفراء خلال مستهل التعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة للبيع بالطن، ارتفاعًا ملحوظا، وقفز سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل نحو 12,000 جنيه، بينما سجل سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 11,000 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من السلع الاساسية في مصر لانة يدخل في الكثير من الصناعات مثل صناعة الاعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار يؤدي الي ارتفاع سعر اللحوم و الدواجن، ومن خلال المقال التالي نرصد لكم أسعار الذرة الصفراء اليوم.

وقفز سعر طن الذرة الصفراء اليوم في معظم أنواعها المختلفة، وارتفع في الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلية لدى تجار الجملة، ويذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء والقطاع المصرفي المصري قد استقر عند 48 جنية للدولار.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، حرصًا من الوفد على الوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية وارتفاع وانخفاض الأسعار الذي باتت غير مستقر هذه الأيام مع ارتفاع وانخفاض أسعار العملة الأمريكية والاضطرابات الذي شهدها الاقتصاد العالمي، مما يؤثر هذا على أسعار السلع المصرية، وتحرص الوفد على تقديم اسعار الذرة الصفراء اليوم الاحد، والتي جاءت أسعارها على النحو الآتي:

سعر الذرة اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى التاجر

الذرة البرازيلي

وسجل البرازيلي ارتفعا في سعر طن الذرة ، ليصل إلى نحو 12,000 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

كما سجل الارجنتيني قفز حادة لـ سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل نحو 12,000 جنيه.

الذرة الأوكراني

وسجل سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 11,000 جنيه.