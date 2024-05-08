إمتحانات مراحل النقل بتعليم الشرقية بدون شكاوي

قال المهندس على عبدالرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن الامتحانات التي جرت اليوم في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل 2023/ 2024، تمت بدون ورود أي شكاوي أو ملاحظات.

وقد انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل، على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب والملاحظين، والعاملين بالمدارس المنعقد بها الامتحانات.

وأكد المهندس على عبدالرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن اللجان الامتحانية كانت جاهزة لاستقبال الطلاب، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس، بعد أن تم التأكد من توافر البيئة الآمنة، والمقاعد المناسبة المريحة، مع مراعاة التباعد بين الطلاب، فضلا عن توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات كونها من المهام القومية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد وكيل أول الوزارة على عدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة، واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، مع التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، مشددا على عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.

وكانت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشرك مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، قامت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب المدارس التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.