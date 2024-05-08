إستمرار تقديم طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي في كفر الشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمركز كفرالشيخ، وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية، تحت إشراف أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، مشيداً بإقبال المواطنين، دليلاً على وعي أبناء المحافظة، ولرغبتهم الجادة في التصالح علي مخالفات البناء.

وقال المحافظ إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي بدأت في السابع من شهر مايو الجارى، في تلقي طلبات المواطنين طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أنه وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة .

وناشد كافة المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر "أبلكيشن" جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details...، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي :https://www.lgs.gov.eg/#/home لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له علي مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية ، لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة منظومة التصالح.