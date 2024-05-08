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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بتروجيت يُنهى دوري المحترفين بالفوز على السكة الحديد

فريق بتروجيت
فريق بتروجيت

حقق حقق فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد فوزاً ثميناً على مضيفه السكة الحديد، وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدف، وإقيمت على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بدورى المحترفين.

 

 

أهداف مباراة السكة الحديد وبتروجيت :

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بتروجت بهدف دون رد سجله اسماعيل بامبا في الدقيقة 39، وتعادل سامي عبد الستار للسكة الحديد في الدقيقة 13 من الشوط الثاني، وخطف اسلام هشام هدف لفوز لبتروجت في الدقيقة 40.

 

 

موقف الفريقين بعد مباراة السكة الحديد وبتروجيت :

بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق بتروجيت عند النقطة 64 محتلا قمة المجموعة بينما تجمد رصيد فريق السكة الحديد عند النقطة 38 محتلا المركز السابع.

 

طاقم حكام مباراة السكة الحديد وبتروجيت :

 

وأدار المباراة الحكم اسلام ابوشنب وعاونته يارا عاطف مساعد أول وجمالات أحمد مساعد ثاني وعمرو السيد حكم رابع

 

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين : 

 

1- بتروجيت 64 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة 

3- حرس الحدود 48 نقطة 

4- لافيينا 45 نقطة 

5- وادي دجلة 45 نقطة 

6- طنطا 39 نقطة 

7- السكة الحديد 38 نقطة 

8- راية 37نقطة 

9- بروكسي 37 نقطة 

10- القناة 35نقطة

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