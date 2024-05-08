الأكاديمية العربية تطلق فعاليات المؤتمر الدولي IEEE للذكاء الآلي والابتكارات الذكية "الأحد"

بحضور عربي ودولي ..

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،المؤتمر الدولي IEEE للذكاء الآلي والابتكارات الذكية، خلال الفترة من 12-14 مايو 2024.



ويقام المؤتمر تحت رعاية معالي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور عمرو طلعت ، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - الرئيسي بأبي قير بمشاركة وحضور عربي ودولي .

المؤتمر الدولي IEEE للذكاء الآلي



ويأتي المؤتمر انسجاماً مع رؤية مصر 2030 والتي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، حيث تعد مواكبة أحدث التقنيات الرقمية وتعزيز الابتكار والبنية التحتية المرنة محركا رئيسا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام لصناعة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الحلول الذكية لمختلف القطاعات الصحية والبيئية والزراعية وقطاعات الطاقة. وغيرها.



ويهدف "المؤتمر الدولي للذكاء الآلي والابتكارات الذكية" إلى توفير منصة للباحثين من الأوساط الأكاديمية والصناعية للانتقاء وتبادل التطورات المتطورة في هذا المجال ، كما يمثل المؤتمر ملتقىً دولياً وإقليمياً متميزاً لتبادل المعرفة والخبرات ومشاركة الرؤى والنتائج في نظرية ومنهجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والهندسة الطبية الحيوية والابتكارات الذكية وتطبيقات الأمن السيراني والثورة الصناعية الرابعة .



ويستقطب المؤتمر العديد من المشاركين المحليين والدوليين كما يضم قامات من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى ورؤساء جامعات ومؤسسات تقنية وعلمية والعديد من الباحثين والاستشاريين وقطاع الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، ويتوقع أن يزيد عدد الحضور عن 400 مشاركاً على المستوي الوطني والاقليمي والدولي، ويمثل هذا

وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، ان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تولي اهتماماً كبيراً بمواكبة التطور في مجالات الذكاء الآلي الثورة الصناعية الرابعة، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، و الذكاء الإصطناعي في التطبيقات الطبية الحيوية و الأنظمة الذكية و الابتكارات الذكية في المجالات الهندسية المتباينة البيانات الضخمة، والتنمية المستدامة، نظرا لدورها الهام والحيوي في عملية التنمية التكنولوجية والاقتصادية والبينية .