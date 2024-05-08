iPad Air الجديد يأتي بحجمين بما في ذلك طراز 13 بوصة

أعلنت شركة Apple خلال حدث Let Loose، أنها قامت بتحديث iPad Air لأول مرة منذ أكثر من عامين، يحتوي الطراز الأحدث على شريحة M2، لذا فهو لا يحصل على واحدة من أحدث شرائح Apple، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خفض التكاليف وتمييزه عن iPad Pro.

ومع ذلك، فإن M2 أسرع بنسبة 50 بالمائة تقريبًا من M1، كما تقول Apple، والجهاز اللوحي أسرع بثلاث مرات تقريبًا من iPad Air الذي يعمل بنظام A14 Bionic اعتبارًا من عام 2020.

ولعل الأهم من ذلك هو أن الشركة قدمت جهاز iPad Air بشاشة مقاس 13 بوصة لأول مرة، وهذا يعني أن هناك نوعين مختلفين، حيث أن التنسيق مقاس 11 بوصة لا يزال موجودًا.

على هذا النحو، فإن iPad Air وiPad Pro لهما نفس أحجام العرض بشكل فعال، وتقول شركة آبل إن الطراز مقاس 13 بوصة يحتوي على مساحة شاشة أكبر بنسبة 30 بالمائة تقريبًا من الطراز مقاس 11 بوصة.

يبدأ الطراز الأصغر بسعر 599 دولارًا (نفس التكلفة الأصلية للجيل السابق من Air)، بينما يبلغ سعر الإصدار 13 بوصة 799 دولارًا. يمكنك إضافة 150 دولارًا لكل من هذه الأسعار إذا كنت تريد طرازًا خلويًا، سيكون كلاهما متاحًا في 15 مايو، مع فتح الطلبات المسبقة اليوم.

وفي قرار مرحب به، قامت شركة Apple أيضًا بمضاعفة سعة التخزين الأساسية لجهاز Air إلى 128 جيجابايت، الحد الأقصى للتخزين هو 1 تيرابايت، هناك نوعان من التشطيبات الجديدة – الأزرق والأرجواني – لتتماشى مع خيارات ضوء النجوم والرمادي الفلكي.

أشارت الشائعات في البداية إلى أن الطراز مقاس 13 بوصة سيحتوي على شاشة LED صغيرة. لكن تبين أن هذا ليس هو الحال لأنه يحتوي على شاشة شبكية سائلة، لكن المحلل روس يونغ يقول إن شركة آبل قد تكشف النقاب عن جهاز iPad Air محدث في وقت لاحق من هذا العام يحتوي على مثل هذه الشاشة.

أحد التحديثات الأخرى ليس ملحوظًا تمامًا، ولكن يجب أن يكون تغييرًا رائعًا في نوعية الحياة للعديد من الأشخاص، قامت Apple بنقل الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل إلى الحافة الأفقية للشاشة، وهذا يعني أنه يجب أن تكون أكثر تركيزًا في الإطار عندما يتم إرساء جهاز iPad الخاص بك وأنت تجري مكالمة فيديو (ستساعد ميزة Center Stage في ذلك أيضًا)، لقد كان وضع الكاميرا الأمامية أحد أكبر الأشياء التي تثير قلقنا على iPad لسنوات، ومن الرائع أن نرى Apple أخيرًا تدرك المعنى وتعيد وضعه.

تدعم الكاميرا الخلفية العريضة بدقة 12 ميجابكسل التقاط فيديو بدقة 4K بمعدل يصل إلى 240 إطارًا في الثانية. تقول Apple إن جهاز iPad Air الجديد يحتوي على ميكروفونات مزدوجة يمكنها تقليل صوت الخلفية، بينما تدعم مكبرات الصوت الاستريو الصوت المكاني. تدعي الشركة أن الطراز مقاس 13 بوصة يوفر ضعف صوت الجهير.

على جبهة الاتصال، هناك دعم لشبكات Wi-Fi 6E و5G. يجب أن يقدم الأول ما يصل إلى ضعف أداء الإنترنت مقارنة بجهاز Air السابق، وفقًا لشركة Apple. أما بالنسبة لاتصال 5G، فإن جهاز M2 iPad Air يستخدم شريحة eSIM بدلاً من بطاقة SIM الفعلية.