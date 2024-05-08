دفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بطما

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في الخامسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء تواجده بالقرب من نهر النيل بدائرة المركز اختل توازنه وانزلقت قدماه وسقط به .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بغرق شخص في نهر النيل .



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وبالفحص تبين

تبين من خلال الفحص غرق "يوسف . أ . ا" 15 سنة طالب يقيم بدائرة المركز وتم إنتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

بمناظرة الجثة ظاهريًا تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وبسؤال أهليته افادوا بأنه أثناء تواجد المذكور بالقرب من نهر النيل إحتل توازنه وانزلقت قدماه ما أدى إلى مصرعه غرقًا .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .





وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي نتج عنه مصرع عامل في العقد السادس من العمر وإصابة 4 أشخاص آخرين باشتباه ما بعد الإرتجاج وكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي ووجود مُتوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة " أسامة . ع . م . ش" 26 سنة سائق يقيم بمحافظة قنا بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.





نتج عن الحادث وفاة "نصر الدين . ع . ح" 60 سنة عامل يقيم بذات الناحية وإصابة كل من "منصور . ا . م" 30 سنة سائق بكدمات بالظهر و"أمينة . م . م" 80 سنة ربة منزل باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليسرى و"شربات . ح . ا" 30 سنة ربة منزل بجرح بفروة الرأس يقيمون بذات الناحية وجميعهم من مستقلي السيارة.





وبسؤال قائد السيارة والمصابين ونجل المُتوفى "محمد . ن . ع" 38 سنة حاصل على بكالوريوس ومقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .