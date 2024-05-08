Magic Keyboard الجديدة من آبل تحصل على لوحة تتبع لمسية

أعلنت شركة آبل Apple عن ملحق Magic Keyboard محدث في حدث iPad الثلاثاء. تم تصميم لوحة المفاتيح الجديدة للعمل خصيصًا مع خط M4 iPad Pro، على الرغم من أنها لا تتكامل مع iPad Air أو أي طراز آخر.

عند توصيله بجهاز iPad Pro، فإنه يجعل الجهاز اللوحي يبدو وكأنه كمبيوتر محمول حقيقي. تقول آبل Apple: “التجربة بأكملها تبدو وكأنها تستخدم جهاز MacBook، ولمزيد من المساعدة في تقليد هذا الكمبيوتر المحمول، تتميز لوحة المفاتيح بلوحة تتبع أكبر مع ردود فعل لمسية، هناك أيضًا صف وظائف جديد للوصول السريع إلى عناصر التحكم الملائمة، مثل السطوع وما شابه”.

تتميز لوحة المفاتيح الآن بمسند راحة اليد من الألومنيوم وهي متوفرة بلونين. تأتي Magic Keyboard مع iPad Pro الأسبوع المقبل.

تبلغ تكلفة لوحة المفاتيح 300 دولارًا أو 350 دولارًا، اعتمادًا على طراز iPad Pro الذي تتوافق معه.

وأعلنت شركة آبل أيضًا عن أجهزة iPad جديدة اليوم، بما في ذلك جهاز OLED iPad Pro وجهاز iPad Air المحدث.