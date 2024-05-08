آبل تمنح iPad من الجيل العاشر انخفاضًا في السعر بمقدار 100 دولار

مع انتهاء حدث "Let Loose" الذي جلب إصدارات جديدة من iPad Pro وiPad Air، أجرت شركة آبل Apple بعض التغييرات على الطرف الأرخص من تشكيلة الأجهزة اللوحية.

يبدأ سعر جهاز iPad من الجيل العاشر، وهو أحدث إصدار من نموذج الميزانية، الآن بسعر 349 دولارًا، بانخفاض عن سعره الأصلي البالغ 449 دولارًا.

إلى جانب انخفاض الأسعار، أصبح طراز الجيل التاسع من آبل Apple (الذي كان لا يزال يدعم منفذ Lightning وزر الصفحة الرئيسية) الآن في حالة تدهور. يستبدله خليفته بتصميم أكثر حداثة، ومنفذ USB-C ومعرف اللمس على زر القفل الخاص به.

تم إطلاق الجيل العاشر من iPad في عام 2022. في ذلك الوقت، وصفه ناثان إنجراهام من موقع Engadget بأنه إعادة تصميم كاملة من طراز [2021] الذي يبتعد بشكل كبير عن iPad Air بينما يقدم أيضًا مجموعة من التنازلات لزيادة مبيعات العملاء المحتملين على أجهزة Apple الأكثر تكلفة.

على الرغم من أن طراز الجيل العاشر يحصل رسميًا على تخفيض في السعر قدره 100 دولار، فقد تم بالفعل خصم النموذج بشكل متكرر لهذا السعر لدى شركاء البيع بالتجزئة لشركة آبل Apple.

يمنحك هذا السعر الآن الطراز الأساسي بسعة 64 جيجابايت، بينما تبلغ تكلفة فئة 256 جيجابايت الآن 499 دولارًا، وهو أيضًا انخفاض قدره 100 دولار عن إطلاقه في عام 2022.