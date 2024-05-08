Final Cut Pro لأجهزة iPad يدعم التسجيل المباشر متعدد الكاميرات

شركة Apple موجودة في كل مكان اليوم فيما يتعلق بالأجهزة، بعد أن أعلنت للتو عن عدد كبير من أجهزة iPad الجديدة. ومع ذلك، فإن بعض برامج Apple الأكثر شعبية تحظى أيضًا ببعض الاهتمام. هناك إصدار جديد من مجموعة تحرير الفيديو Final Cut Pro للأجهزة اللوحية والذي يوفر الكثير من الميزات المطلوبة منذ فترة طويلة.

الأخبار الكبيرة لمحرري الفيديو؟ يدعم Final Cut Pro لجهاز iPad 2 (الاسم الفعلي) الآن محركات الأقراص الخارجية، عادةً ما تكون مشاريع تحرير الفيديو ضخمة عندما تفكر في كل تلك اللقطات الأولية، من السهل ملء كل المساحة المتوفرة لجهاز iPad بلقطات من مشهد واحد أو مشهدين، ناهيك عن المشروع بأكمله.

يؤدي هذا إلى إصلاح عائق رئيسي أمام الدخول لأولئك الذين لديهم فضول بشأن التحرير على الجهاز اللوحي. كما أنه يسهل تسليم اللقطات إلى محرر آخر أو استيراد اللقطات إلى Final Cut Pro لنظام التشغيل Mac.

يقوم البرنامج أيضًا بإحضار التسجيل المباشر متعدد الكاميرات إلى أجهزة iPad. يتيح ذلك للمبدعين التقاط ما يصل إلى أربع زوايا مختلفة لمشهد واحد منتشر عبر أجهزة متعددة.

يتم توصيل كل شيء لاسلكيًا عبر تطبيق جديد يسمى Final Cut Camera، والذي يوفر "عرض المخرج" في الوقت الفعلي على أربعة أجهزة iPhone أو iPad.

تحتوي كل خلاصة على إعداداتها الخاصة التي يمكن تعديلها، مثل التركيز والتكبير والمزيد. يتم تمرير مقاطع المعاينة القابلة للتحرير فورًا إلى Final Cut Pro لتحريرها.

أما بالنسبة لخيارات التخصيص، فإن Final Cut Pro لجهاز iPad 2 يقدم 12 إعدادًا مسبقًا جديدًا لتدرج الألوان، وثمانية مربعات نصية أساسية، و20 مسارًا صوتيًا جديدًا وخلفيات أكثر ديناميكية. ستكون هذه مفيدة بشكل خاص عند إنشاء تسلسلات العناوين وما شابه.

يحصل إصدار Mac من Final Cut Pro أيضًا على تحديث كبير إلى حد ما، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي. يستفيد البرنامج من المحرك العصبي من Apple silicon لجلب القليل من الذكاء الاصطناعي إلى مهام التحرير الأساسية. يتيح التحديث للمستخدمين تغيير الألوان وتوازن الألوان والتباين والسطوع في نفس الوقت. هناك أيضًا شيء يسمى Smooth Slo-Mo الذي يقترن بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم إنشاء إطارات الفيديو بذكاء ومزجها معًا، مما يوفر حركة بأعلى جودة. تم أيضًا تحديث المخطط الزمني ويبدو أكثر سهولة.

أخيرًا، هناك تحديث لبرنامج Logic Pro لأجهزة iPad، مع ميزة مشغل الجلسة الجديدة وأداة تقسيم الجذع. تتوفر تحديثات Final Cut Pro وLogic Pro لأجهزة iPad مجانًا للمستخدمين الحاليين وبتكلفة 5 دولارات شهريًا للمستخدمين الجدد، وهو نفس نموذج التسعير الذي تم طرحه في العام الماضي عندما تم إصدار حزمتي البرنامجين لأول مرة. تبلغ تكلفة Final Cut Pro لنظام التشغيل Mac 300 دولار للمستخدمين الجدد، ولكن التحديث مجاني للمستخدمين الموجودين مسبقًا. سيتم إصدار كل هذه التحديثات في وقت لاحق من هذا الربيع.