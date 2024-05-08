طلاب الثانوية الازهرية يؤدون إمتحاناتهم بمعاهد الإسماعيلية

أدى طلاب الصفوف الاول والثاني الثانوي بمعاهد منطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحاناتهم اليوم الاربعاء وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث قام الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية بتفقد معاهد فايد والإسماعيلية الثانوية لمتابعة سير الامتحانات، مؤكدًا علي أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 للترم الثاني، تسير بحسب ما تم التخطيط له، وسط حالة من الهدوء في مختلف اللجان الامتحانية في المعاهد الأزهرية وتتم طبقًا للضوابط المعلنة خلال الاجتماعات التحضيرية التي عقدت مع رؤساء المناطق الأزهرية والقائمين على اللجان خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية متابعة مدى انضباط اللجان، وتطبيق التعليمات، وتوفير الهدوء اللازم للطلاب أثناء الامتحان، كما تابع فضيلته أعمال الكنترول وتوزيع الأعمال على جميع أعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه لا توجد أي شكوى من الامتحانات، كما راجع أوراق تصحيح المواد التي تم الانتهاء منها، والتأكد من إعطاء الطلاب درجاتهم الصحيحة، وأن الأسئلة مؤمنة بشكل جيد ويتم توزيعها يوميًا بشكل صحيح.

وبدأت امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الاول والثاني الثانوي في 28 ابريل المقبل وتنتهي في 9 مايو المقبل .فيما تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائيةوالاعدادية في 15 مايو المقبل وتنتهي في 22 مايو من نفس الشهر .

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في اول يونيو وتنتهي في 15 يوليو المقبل لشعبتي العلمي والأدبي.

ويعد قطاع المعاهد الأزهرية هو أحد قطاعات الأزهر الشريف، أنشأ طبقًا لقانون رقم 103 لسنة 1961 وهو عبارة عن مجموعة مدارس تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، وثانوي)، تمثل البوابة الوحيدة للالتحاق جامعة الأزهر وفروعها، ويدرس فيها مناهج وزارة التربية والتعليم المصرية إضافة لعلوم الدين الإسلامي وهي المواد الشرعية، وللمعاهد مبان مستقلة أو ملحقة بالمساجد في نمط معماري يختلف عن المدارس الحكومية، حيث يُراعى النموذج المعماري الإسلامي التراثي، ويتجاوز عدد المعاهد الأزهرية لأكثر من عشرة الآف معهد في مختلف أنحاء مصر.