جهاز M4 iPad Pro أخف وزنًا من Air

قامت شركة Apple بتحديث أجهزة iPad الخاصة بها بشكل كبير اليوم من خلال إطلاقات جديدة في كل من مجموعتي iPad Pro وiPad Air. يحتوي كلاهما على تحديثات مهمة للأجهزة، ولكن بطريقة ما، يزن جهاز iPad Pro الآن أقل من جميع مكافئاته من أجهزة Air.

يبلغ وزن جهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة 0.98 رطل (444 جرامًا لطراز Wi-Fi و446 جرامًا مع الشبكة الخلوية)، بينما يبلغ وزن الإصدار نفسه من iPad Air 1.02 رطل (462 جرامًا دون فرق بين Wi-Fi والخلوي).

يكون فرق الوزن أكثر وضوحًا في الأجهزة اللوحية مقاس 13 بوصة، حيث يأتي جهاز iPad Air بهذا الحجم لأول مرة. يبدأ سعر جهاز iPad Pro مقاس 13 بوصة عند 1.28 رطلاً (أو 579 جرامًا) لطراز Wi-Fi، بينما يأتي الإصدار الخلوي أثقل بثلاثة جرامات. وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن متغيرات Wi-Fi وLTE لجهاز iPad Air مقاس 13 بوصة لا يفصل بينها سوى جرام واحد، إلا أن كلاهما يزن 1.36 رطل، وهو أثقل بشكل ملحوظ من iPad Pro.

تقول شركة Apple إن أحدث جهاز iPad Pro هو أنحف منتج صنعته، مع التحول إلى لوحات OLED المزدوجة مما يساعد على جعل الجهاز اللوحي أكثر نحافة من أي وقت مضى. على الجانب الآخر، هذا يجعل اسم iPad Air غريبًا بعض الشيء في هذه المرحلة.

بالتأكيد، إنه مجرد اسم ولا يهم كثيرًا، ولكن بوزن 1.03 رطل، كان جهاز Air الأصلي أخف بحوالي نصف رطل من جهاز iPad 4. أحدث طراز له نفس الوزن بشكل أساسي، ولكنه الآن أثقل وأكثر تماسكًا من جهاز iPad Pro، مما يجعل أجهزة Apple اللوحية المتميزة أخف وزنًا من جهاز Air.