طلاب التربية الرياضية بقناة السويس يشاركون في تنظيم البطولة العربية الـ20

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن مشاركة 100 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية في تنظيم البطولة العربية العشرون للشباب والشابات في الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، متمنياً لطلابه من فريق المتطوعين النجاح في مهمتهم والتمثيل الشرف للجامعة في كافة البطولات التي يشاركون بها.

تأتي المشاركة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي ذاك السياق أستقبل الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، وفد من الإتحاد المصري لألعاب القوى وذلك في إطار الاستعدادات للبطولة العربية العشرون للشباب والشابات والتي تعقد خلال الفترة من 8 الي12مايو.

ضم وفد الإتحاد المصري لألعاب القوى الكابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس الإدارة الإتحاد المصري لألعاب القوي، والكابتن محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لألعاب القوي، والدكتور محمد عبدالرؤوف المدير الفني للاتحاد المصري لالعاب القوي، والدكتور أحمد السيد متولي مدرب منتخب مصر العاب قوي، والكابتن محمد حسين مدرب منتخب مصر العاب قوي.

وتم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمشاركة الطلاب مع الدكتور ماجد محمد السعيد العزازي عميد الكلية، والدكتور محمود شعيب رئيس قسم ألعاب القوي بالكلية، والدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وعلي هامش اللقاء - تم مقابلة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة الأولمبية والدكتورة كوثر الموجي عضو اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

كما تم بحث التنسيق والتعاون بين الكلية والإتحاد المصري لألعاب القوي في مشاركة الكلية بحفل الإفتتاح والتنظيم كافة البطولات الدولية القادم التي تقام على ملاعب محافظة الإسماعيلية.

هذا ومن المنتظر أن يشارك 100 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية بواقع 50 في طابور العرض، و 50 من المتطوعين.

حيث قدم وفد الاتحاد الشكر لأسرة كلية التربية الرياضية علي حسن الإستقبال وكرم الضيافة والتعاون علي نجاح البطوله ومشاركة الطلاب في هذا الحدث.

يُذكر أن البطولة العربية العشرون لألعاب القوى للشباب والشابات تُقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وبمشاركة 17 دولة عربية.