Disney + تعرض الألعاب الرياضية الحية من ESPN

ستبدأ بعض العروض الرياضية وعروض الاستوديو الحية من ESPN في الظهور على Disney + هذا العام. أخبر الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر المستثمرين في الإعلان عن الأرباح أن هذا يتبع بداية مشجعة لبرمجة Hulu على خدمة البث التي تحمل الاسم نفسه للشركة.

وقال إيجر: "بحلول نهاية هذا العام التقويمي، سنضيف بلاط ESPN إلى Disney +، مما يتيح لجميع المشتركين في الولايات المتحدة الوصول إلى ألعاب حية مختارة وبرامج الاستوديو داخل تطبيق Disney +". "نحن نرى هذا كخطوة أولى لجلب ESPN إلى مشاهدي Disney +، بينما نستعد لإطلاق خدمة البث المباشر ESPN المستقلة المحسنة في خريف عام 2025." وأشار Iger أيضًا إلى أن مشتركي ESPN+ سيتمكنون أيضًا من الوصول إلى المحتوى من تلك الخدمة من خلال بلاط Disney+ الجديد، لذلك سيحصل المشتركون في حزمة Disney بشكل أو بآخر على كل شيء في تطبيق واحد.

لم يكشف Iger بالضبط عن الرياضات التي ستوفرها Disney للجميع على Disney+، لكنه أوضح أنها لن تجلب سوى قدرًا "متواضعًا" من البرامج من ESPN. تعمل الشركة أيضًا مع Fox Sports وWarner Bros. Discovery على خدمة بث رياضية أخرى من المقرر أن تصل في وقت لاحق من هذا العام وستتضمن ألعابًا من NFL وMLB وNHL وNBA.

وفي الوقت نفسه، حققت Disney+ للتو أول ربع مربح لها منذ أربع سنوات ونصف من وجودها. كان من المتوقع أن تخسر الخدمة 100 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، لكنها حققت في الواقع ربحًا قدره 47 مليون دولار - مدعومًا بالتأكيد بفيلم الحفلة الموسيقية Eras Tour لتايلور سويفت الذي ظهر لأول مرة على المنصة في مارس.

ومع ذلك، خسرت أعمال البث المباشر لشركة Disney ككل (والتي تشمل أيضًا Hulu وESPN+) 18 مليون دولار خلال هذا الربع. لا يزال هذا يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالـ 659 مليون دولار التي خسرها هذا الجانب من العمل قبل عام مع اتجاه ديزني نحو الربحية الإجمالية في البث المباشر.