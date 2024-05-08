انخفاض جديد بأسعار الحديد بالأسواق اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الحديد بالأسواق المحلية، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 -5- 2024، بقيمة 100 جنيهًا في سعر طن حديد السويس للصلب، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم

وصل أعلى سعر فيها لحديد عز 41500 جنيه للطن بعد ما كان 46000 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح بمخالفات البناء.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

سعر حديد عز 41500 جنيه.

سعر حديد العتال 39000 جنيه

سعر حديد المعادي 38000 جنيه

سعر حديد المراكبي 41000 جنيه

سعر حديد عطية 38500 جنيه

سعر حديد بيانكو 37500 جنيه

سعر حديد بشاي 41000 جنيه

سعر حديد الكومي 37500 جنيه

سعر حديد المصريين 41000 جنيه

سعر حديد العشري 37500 جنيه

سعر حديد الجيوشي 38000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 37500 جنيه

سعر حديد سرحان 38000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم بالأسواق:

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي: 2131 جنيها.

وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1950 جنيهًا في الطن.

كما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2020 جنيهًا في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1280 إلى 1390 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2010 و2220 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3820 و3920 جنيهًا.

هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، إنه طبقا الأسعار الرسمية المعلنة اليوم من مصنع إلكوستيل تم خفض سعر طن الحديد في الأسواق اعتبارا من اليوم لأقل مستوى منذ فترة طويلة .

وأضاف الزيني في تصريحات له اليوم، أن سعر طن حديد شركة إلكوستيل تسليم أرض المصنع يسجل 36000 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 37 ألف إلي 37500 جنيها بعد إضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار.

وأشار الزيني إلي أن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع قرارات 6 مارس التي ساهمت في توحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملات في مصر، وكذلك تدبير وإتاحة الدولار للمصانع.