مايكروسوفت تغلق Arkane Austin وTango Gameworks

أغلقت مايكروسوفت Microsoft ثلاثة فرق ZeniMax: Arkane Austin وTango Gameworks وAlpha Dog Studios. تقوم الشركة أيضًا بدمج Roundhouse Games في Zenimax Online Studios. Arkane Austin هي موطن Prey وRedfall، بينما Tango هو المسؤول عن The Evil Inside وGhostwire Tokyo وHi-Fi Rush. Alpha Dog هو منشئ Mighty Doom وكان Roundhouse بمثابة استوديو دعم لمشاريع ZeniMax.

في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، أوضح مات بوتي، رئيس Xbox Game Studios، الاضطرابات، مشيرًا إلى أن بعض العمال سينتقلون إلى فرق أخرى تحت إشراف ZeniMax. ومع ذلك، سيتم التخلي عن معظم الموظفين.

تفاصيل Booty لعمليات تسريح العمال لكل استوديو متأثر

Arkane Austin – سيتم إغلاق هذا الاستوديو مع انضمام بعض أعضاء الفريق إلى استوديوهات أخرى للعمل في مشاريع عبر Bethesda. يتمتع Arkane Austin بتاريخ حافل في صنع الألعاب المؤثرة والمبتكرة، وهي لعبة يجب أن يفخر بها الجميع. سيكون التحديث السابق لـ Redfall هو التحديث الأخير حيث أنهينا كل التطويرات على اللعبة. ستظل اللعبة وخوادمها متاحة على الإنترنت ليستمتع بها اللاعبون وسنقدم عروضًا جيدة للاعبين الذين اشتروا Hero DLC.

Alpha Dog Studios - سيتم إغلاق هذا الاستوديو أيضًا. نحن نقدر إبداع الفريق في جلب Doom للاعبين الجدد. سيتم إنهاء Mighty Doom في 7 أغسطس وسنقوم بإيقاف قدرة اللاعبين على إجراء أي عمليات شراء في اللعبة.

Tango Gameworks – سيتم أيضًا إغلاق Tango Gameworks. نحن ممتنون لمساهماتهم في Bethesda واللاعبين حول العالم. ستظل Hi-Fi Rush متاحة للاعبين على الأنظمة الأساسية التي هي عليها اليوم.

Roundhouse Games – سينضم فريق Roundhouse Games إلى ZeniMax Online Studios (ZOS). لقد لعبت Roundhouse دورًا رئيسيًا في العديد من عمليات إطلاق الألعاب الأخيرة لدينا، وإحضارها إلى ZOS للعمل على The Elder Scrolls Online سيعني أنه يمكننا فعل المزيد لتنمية العالم الذي يعتبره ملايين اللاعبين موطنًا لهم.

بالإضافة إلى ذلك، "سيتم أيضًا إلغاء عدد صغير من الأدوار عبر فرق مختارة للنشر والشركات في Bethesda،" كما جاء في البريد الإلكتروني الخاص بـ Booty.

باختصار، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالألعاب: تم إيقاف تطوير Redfall تمامًا وسيكون الأشخاص الذين أنفقوا 100 دولار على إصدار Bite Back للعبة مؤهلين لاسترداد جزء من المبلغ للتعويض عن المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الذي لم يتلقوه مطلقًا. الاشتراكات لاسترداد الأموال موجودة هنا. سيظل Hi-Fi Rush قابلاً للتشغيل. سيتم إغلاق Mighty Doom في 7 أغسطس.

الاستوديوهات المتبقية التابعة لشركة ZeniMax Media، المملوكة لشركة مايكروسوفت، هي Arkane Lyon، وBethesda Game Studios، وid Software، وMachineGames، وZeniMax Online Studios، وفرق النشر والشركات في Bethesda. تقوم Arkane Lyon حاليًا ببناء Marvel's Blade وهي موطن Deathloop وامتياز Dishonored.

شارك المدير الإبداعي المشارك لـ Arkane Lyon، Dinga Bakaba، رد فعله على عمليات تسريح العمال على X بالموضوع التالي:

هذا أمر فظيع للغاية. إذن بأن تكون إنسانًا: لأي مسؤول تنفيذي يقرأ هذا، تذكير ودود بأن ألعاب الفيديو هي صناعة ترفيهية/ثقافية، وعملك كشركة هو الاهتمام بالفنانين لديك ومساعدتهم على خلق قيمة لك، أنت تقول إننا نجعلك فخورًا عندما نقدم مباراة جيدة. اجعلنا فخورين عندما تكون الأوقات صعبة. نحن نعلم أنك تستطيع ذلك، وقد رأينا ذلك من قبل.

في الوقت الحالي، تغيب الفرق العظيمة أمام أعيننا مرة أخرى، وهي طعنة في الأمعاء. مدينة ليون آمنة، ولكن يرجى أن تكونوا لبقين ومميزين بشأن كل هذا، وأن تحترموا أصوات الأشخاص المتضررين وتتركوا المجال لسماعها، إنها قصتهم التي يجب روايتها، ومشاعرهم التي يجب التعبير عنها.

اشترت مايكروسوفت ZeniMax Media – بما في ذلك Bethesda وid Software وArkane وTango – في عام 2021 مقابل 7.5 مليار دولار. يمثل الاستحواذ تصعيدًا لجهود مايكروسوفت لأكل الصناعة بأكملها: استحوذت الشركة على خمسة فرق متوسطة الحجم في عام 2018، بما في ذلك Compulsion Games وNinja Theory، وبحلول فبراير 2019، كان هناك 13 استوديوًا تحت شعار Xbox Game Studios. أجازت عملية شراء ZeniMax الجهات التنظيمية في عام 2021، مما مهد الطريق لشركة Microsoft لشراء Activision Blizzard، أحد أكبر منتجي الألعاب في العالم. كانت عملية الاستحواذ على Activision Blizzard هي الأغلى في تاريخ Microsoft، حيث بلغت تكلفتها حوالي 69 مليار دولار. وبعد ما يقرب من عامين من المفاوضات التنظيمية، تمت الموافقة على عملية الشراء في فبراير 2023.



لا يقتصر الأمر على قيام مايكروسوفت بجعل صناعة ألعاب الفيديو أصغر حجمًا. استحوذت شركات Sony وTake-Two Interactive وTencent وEpic Games والناشرون من جميع الأحجام على المواهب في سلسلة من عمليات دمج الشركات بعد الوباء، وقد أدى ذلك إلى سيل من عمليات التسريح الجماعي للعمال في الصناعة. في عام 2023، فقد ما يقدر بنحو 10500 شخص في ألعاب الفيديو وظائفهم، محطمين الأرقام القياسية السنوية السابقة لتسريح العمال. قبل إغلاق الاستوديوهات اليوم، تم فصل ما يقرب من 9400 عامل في ألعاب الفيديو في عام 2024، مما يمثل وتيرة يجب أن تتفوق مزق أرقام العام الماضي.