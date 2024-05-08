iPad Pro 2024 مقابل 2022.. ما الذي تغير؟

ربما تكون قد سمعت أن شركة Apple قامت بتحديث أحدث الأجهزة اللوحية في حدث Let Loose يوم الثلاثاء، يحتوي طراز 2024 على بعض التحسينات الكبيرة، بما في ذلك شريحة M4 الجديدة، وبنية أنحف وأخف وزنًا بشكل ملحوظ، وشاشة OLED فائقة الجودة وملحقات مطورة. لقد قمنا بتحليل الاختلافات الرئيسية بين أحدث جهاز iPad Pro وسلفه لعام 2022 لمساعدتك في معرفة ما إذا كان يستحق الاستثمار الضخم.

العرض والأبعاد

في التدريب العملي لموقع Engadget في حدث "Let Loose" الذي نظمته شركة Apple، قال نائب المحرر Nathan Ingraham إن التصميم الأرق والأخف وزنًا لجهاز iPad Pro الجديد وشاشة Tandem OLED هي أول تغييرات كبيرة ستلاحظها عندما تلتقط أحدث طراز.

وقال بعد استخدامه في حدث Apple: "في منطقة العروض التوضيحية الساطعة للغاية من Apple، أظهرت شاشة iPad Pro جودتها - كان كل شيء واضحًا للغاية، وكان اللون الأسود أسودًا داكنًا والألوان بارزة حقًا". "بعد النظر إلى شاشة iPad Air، كان من الواضح مدى جودة هذه الشاشات."

مقارنة العرض جنبًا إلى جنب بين طرازي iPad Pro لعامي 2024 و2022

هناك تغيير آخر ستلاحظه عند مقارنة جهازي iPad Pro جنبًا إلى جنب وهو وضع الكاميرا. يقوم طراز 2024 بنقل الكاميرا الأمامية إلى الجزء العلوي الأوسط عند عرضها في الاتجاه الأفقي. استخدم الطراز الأقدم تكوين iPad الأصلي من Apple، حيث كانت الكاميرا متمركزة فوق الشاشة عند حملها في وضع مستقيم في الوضع الرأسي.

كما أن جهاز iPad Pro الجديد أخف وزنًا وأنحف بشكل ملحوظ من سابقه في عام 2022. يبلغ سمك الطراز مقاس 13 بوصة 5.11 ملم فقط (0.2 بوصة) ويزن 579 جرامًا فقط (1.28 رطلاً)، مما يجعله أنحف بنسبة 20 بالمائة وأخف وزنًا بنسبة 15 بالمائة من الطراز 12.9 بوصة اعتبارًا من عام 2022. وفي الوقت نفسه، يتوفر الطراز الجديد مقاس 11 بوصة يبلغ سُمكه 5.3 ملم (0.21 بوصة) ويزن 444 جرامًا (0.98 رطل)، مما يجعله أنحف بنسبة 10 بالمائة وأخف وزنًا بنسبة 5 بالمائة من الطراز الأقدم.

وبالنظر إلى أن طراز 2022 كان بالفعل جهازًا رشيقًا، فلا عجب أننا وجدنا جهاز iPad Pro الجديد نحيفًا وخفيف الوزن بشكل مدهش مقارنة بقدرة المعالجة الخاصة به.

المعالج

كشف صانع iPhone النقاب عن إصدار Apple Silicon جديد على جهاز iPad بدلاً من جهاز Mac لأول مرة. تحتوي شريحة M4 الجديدة كليًا على ما يصل إلى 10 نوى لوحدة المعالجة المركزية (أربعة نوى للأداء وستة نوى للكفاءة)، والتي تقول الشركة إنها تترجم إلى أداء أسرع مرة ونصف من شريحة M2 في طراز 2022.

أقول "ما يصل إلى" لأنه، على غرار أجهزة MacBooks وبعض طرز iPad Pro الأقدم، تقوم Apple بشحن أنواع مختلفة من الرقائق اعتمادًا على فئة التسعير الخاصة بك. تحتوي إصدارات 1 تيرابايت و2 تيرابايت من طراز 2024 على شريحة ذات 10 نواة، بينما تنخفض طرازات 256 جيجابايت و512 جيجابايت إلى معالج M4 ذو تسعة نوى مع ثلاثة نوى للأداء وستة نوى للكفاءة.

تشتمل متغيرات M4 ذات المستوى الأدنى والمتطور على وحدة معالجة رسومات 10 نواة مع تتبع الأشعة المسرع للأجهزة، ومحرك عصبي 16 نواة، وعرض نطاق ترددي للذاكرة يبلغ 120 جيجابايت / ثانية، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت. لذا فإن النماذج المختلفة لا تبدو مختلفة بشكل كبير، بل تحصل فقط على جوهر أداء إضافي في المستويات الأكثر تكلفة. سيتعين علينا الانتظار حتى نحصل على بعض الوقت الممتد معهم لنرى كيف يترجم ذلك إلى تجربة واقعية.

بالمقارنة، يحتوي جهاز M2 في جهاز iPad Pro 2022 على وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة مع أربعة نوى للأداء وأربعة نوى للكفاءة. كما أن لديها محركًا عصبيًا مكونًا من 16 نواة (بالطبع، إصدار أقدم من الإصدار الموجود في M4)، ونطاق ترددي للذاكرة يبلغ 100 جيجابايت/ثانية، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت.

مُكَمِّلات

يحتوي iPad Pro الجديد أيضًا على بعض الملحقات الجديدة التي لا يمكنك استخدامها مع طراز 2022. يتضمن ذلك لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة تدعي شركة Apple أنها تجعل "التجربة بأكملها تشبه استخدام جهاز MacBook".

يمكنك شكر لوحة التتبع الأكبر حجمًا من خلال ردود الفعل اللمسية (كما هو الحال في أجهزة MacBooks الحديثة) ومسند راحة اليد المصنوع من الألومنيوم. استخدم الطراز الأقدم مادة من الألياف الدقيقة ولوحة التتبع التي تنقر فعليًا، لذلك يجب أن يشعر الطراز الجديد بمزيد من الصلابة تحت يديك ويتماشى مع شكل وملمس أجهزة MacBooks.

تضيف لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة أيضًا صف وظائف جديدًا مكونًا من 14 مفتاحًا (يشبه أيضًا جهاز MacBook) مع اختصارات لأشياء مثل السطوع وبحث Spotlight وSiri / الإملاء وعناصر التحكم في الوسائط.

وفي الوقت نفسه، يبدو Apple Pencil Pro – المتوافق حصريًا مع iPad Pro وiPad Air لعام 2024 – يشبه إلى حد كبير سابقه ولكنه يضيف بعض الأشياء الجيدة الإضافية. يتضمن ذلك مستشعرًا جديدًا في برميله يتيح لك الضغط عليه مثل القلم الصغير الجميل.