تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد ريال مدريد في دوري الأبطال

يتأهب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم، انطلاق صافرة مباراة فريق ريال مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ مساء اليوم في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، دي ليخت، إيريك داير، نصير مزراوي.

خط الوسط: ليون جورتسكا، لايمر، توماس مولر.

خط الهجوم: هاري كين، جمال موسيالا، ليروي ساني.

وسبق أن تقابل ريال مدريد مع نظيره بايرن ميونخ في 21 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز العملاق البافاري في 9 مباريات، وفاز الريال في مثلهم، وحضر التعادل في 3 مباريات.

وستنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي عبر قناة beIN Sports HD 1.