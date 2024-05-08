ارتفاع سعر الدولار مع تراجع الين صباح اليوم

عاد الدولار إلى الارتفاع يوم الأربعاء الموافق 8 مايو، محققا مكاسب متواضعة بعد خسائر سابقة من تجدد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، في حين تراجع الين الياباني اتجاه مستوى 155 للدولار وأصبحت مخاطر التدخل من طوكيو مرتفعة.. بحسب "رويترز".

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين عند 154.75 ين للدولار بعيدًا عن أعلى مستوى 151.86 التي بلغه الأسبوع الماضي على خلفية الاشتباه في تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المتراجعة.

وقال المحللون إن أي تدخل من جانب طوكيو لن يكون إلا بمثابة فترة راحة مؤقتة للين، نظرًا لاستمرار الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وقال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" اليوم، إن البنك المركزي سيدقق في تأثير تحركات الين على التضخم في توجيه السياسة النقدية، في حين كرر وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" تحذيرا من أن السلطات مستعدة للرد على التحركات شديدة التقلب في سوق العملات، وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: " من الواضح أن هناك خطراً للعملة".

وانخفض اليورو والدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة لكل منهما إلى 1.0752 دولار و0.6000 دولار على التوالي، فيما استقر الدولار الأمريكي عند 105.41، بعيدًا بعض الشيء عن أدنى مستوى في شهر تقريبًا الذي سجله الأسبوع الماضي.

ومن جانبه قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أمس الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه الإعلان عن أن التضخم قد توقف، لأن ذلك لم يغير الكثير لتحريك أي شىء في أسعار السوق لخفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد أخر تراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية أكثر عن أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مدعوما بآمال المزيد من التحفيز السياسي من بكين لدعم اقتصادها، وبلغ آخر سعر 7.2247 للدولار.

كما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.08٪ إلى 1.2499 دولار، قبيل قرار سياسة بنك إنجلترا يوم الخميس، حيث سينصب التركيز على متى سيبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المحللون أن يترك البنك المركزي الباب مفتوحا لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6585 دولار أمريكي، متأثرا جزئيا بتوقعات بنك الاحتياطي الأسترالي عما كان متوقعا بعد أن أبقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء.