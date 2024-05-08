تعرف علي تشكيل مجموعات دوري القليوبية لكرة القدم

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، فعاليات قرعة دورى القليوبية لمراكز شباب القرى لكرة القدم ( كأس المحافظ سابقا) للموسم الجارى 2024/2025م، بقاعة الاجتماعات بالمديرية لعدد 16 فريق فى حضور مديرى المراكز ومشرفى الرياضى للمراكز المشاركة.

جاءت القرعة برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

افتتح الصبروط فعاليات القرعة بتحية الحاضرين من مراكز الشباب، ومسئولى الرياضة بالمديرية، وبعرض فيديو توضيحى لدورى القليوبية لمراكز شباب القرى فى نسخاته السابقة وما يوضحه الدورى من اهداف ، وتوضيح أهمية ممارسة الرياضة للشباب، ما يعود بالفائدة على الشباب بدنياَ، ويزيد من انتمائهم للوطن، ويرفع مستوى الأخلاق الرياضية لديهم، وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع وإكتشاف المواهب الجيدة وصقلها لتدعيم فرق الأندية الرياضية بالمحافظة، وتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين شباب المحافظة.

أشار الصبروط فى كلمته إلى أن فكرة الدورى القليوبية تم إطلاقها سابقا تحت مسمى كأس محافظ القليوبية لكرة القدم لمراكز شباب القري كبديلا، وان الدورى فى نسخته الحاليه مميزة عن سابقها ، وتتويج مركز شباب المنيرة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية كبطل دورى القليوبية لمراكز الشباب والقرى والذى فاز على نظيره مركز شباب نامول التابع لادارة شباب طوخ ب3 أهداف مقابل هدف وحيد بنظام الضربات الترجيحية للموسم الماضى فى حضور من اللواء محافظ القليوبية ،قيادات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن أسفرت نتيجة القرعة عن تشكيل المجموعات كالتالى المجموعة الأولى تضم مراكز شباب باسوس ، الدير، منطى، القلزم، والمجموعات الثانيه تضم مراكز شباب عرب جهينة المنايل، حلابه، شبرا شهاب، المجموعة الثالثة تضم مراكز شباب ميت الدريج، بلقس، المنشأة الكبرى، القلج..

أما المجموعة الرابعة تضم مراكز شباب ميت نما، سندنهور، مشتهر، طحلة …



كما اوضح ان القرعة اجريت بنظام الغير موجهة، وذلك انطلاقا من دور مديريات الشباب والرياضة فى الاهتمام والدعم الكامل بالنشئ والشباب واستحداث برامج وأنشطة لاكتشاف المواهب ودعمها لا سيما فى كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم والتى تحظى بدعم جماهيرى وشعبى كبير.

الجدير بالذكر أن دورى القليوبية فى كرة القدم لمراكز شباب القرى فى نسخته 31، بدات منذ عام ١٩٩٢، تقام لشباب محافظة القليوبية كبديل لاشتراك مراكز الشباب فى انشطة اتحاد كرة القدم وترشيد للانفاق حتى تتمكن المراكز من اداء رسالتها لخدمة النشئ والشباب، و يبدا الدورى بالمرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دورى من دور واحد ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري .