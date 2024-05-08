التأثير الحراري للطعام.. سر صادم وراء فقدان الشهية في طقس الصيف الحار

تعتبر الموجات الحارة خلال فصل الصيف ظاهرة شائعة في العديد من مناطق العالم، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد تأثيرها على صحة الإنسان، فبالإضافة إلى الشعور بالغثيان والدوار، قد تترافق الحرارة الشديدة مع ضعف الشهية، وهو ما يعد عرضًا يسبب القلق للكثيرين.

ما علاقة فقدان الشهية بالطقس الحار؟

ووفقًا لما ذكره موقع "verywellhealth"، سنلقي نظرة فيما يلي على أسباب ضعف الشهية في الصيف وكيفية التعامل معها..

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق ذات المناخ الحار يتناولون عادة كميات أقل من السعرات الحرارية، وذلك لأن عملية هضم الطعام تولِّد حرارة، وقد يزيد تناول السعرات الحرارية من ارتفاع درجة حرارة الجسم.

يعرف تأثير هذه الحرارة الناتجة عن عملية الهضم باسم "التأثير الحراري للطعام"، ويتمتع الأطعمة الغنية بالبروتين بأكبر تأثير حراري، مما يعني أن الأطعمة مثل الدجاج ولحم البقر والفاصوليا والبيض والعدس والمأكولات البحرية قد تزيد من درجة حرارة الجسم بشكل مؤقت.

ضعف الشهية قد يكون عرضًا آخر لمشكلات صحية تنجم عن ارتفاع درجات الحرارة، حيث يُعتبر من بين أعراض ضربة الشمس، التي قد تكون مصحوبة بحمى شديدة وتسارع في ضربات القلب والغثيان والارتباك.

للتعامل مع هذه المشكلة، من الضروري الحفاظ على ترطيب الجسم خلال فترات الحرارة الشديدة، فالتعرق يعتبر طريقة طبيعية لتبريد الجسم، ولكن التعرق الزائد قد يؤدي إلى فقدان السوائل، مما يمكن أن يسبب الجفاف والإرهاق الحراري وحتى مشاكل صحية أكثر خطورة مثل تكوين حصى الكلى.

ولذلك، يُنصح بتناول السوائل بانتظام، ويعتبر البطيخ والتوت والخس والكرفس والخيار واللبن من بين الأطعمة الأكثر ترطيبًا، حيث تحتوي على نسب عالية من الماء التي تساعد في تعويض السوائل المفقودة.

علاوة على ذلك، يُنصح بشرب كميات كافية من الماء أو السوائل الأخرى للمساهمة في تعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق. يمكن لكل شخص أن يحتاج إلى كميات مختلفة من السوائل بناءً على عوامل مثل مستوى النشاط والعمر وظروف الطقس.

من الجدير بالذكر أن الأطعمة المجمدة مثل الآيس كريم قد توفر راحة فورية خلال الأيام الحارة، لكن يجب الحذر من استهلاكها بكثرة، حيث إن عملية هضمها قد تزيد من التأثير الحراري للطعام، مما يزيد من ارتفاع درجة حرارة الجسم.

باختصار، يجب على الأفراد الانتباه لصحتهم خلال فصل الصيف والتعامل بحذر مع ارتفاع درجات الحرارة، والاهتمام بتناول السوائل بانتظام واختيار الأطعمة الطازجة والمرطبة للمساهمة في الحفاظ على توازن الجسم وصحته.