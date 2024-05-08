صنع ب2.8 مليون خرزة.. جيجي حديد تتألق في حفل Met Gala

استطاعت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد سرقة الأضواء إليها عند وصولها إلى حفل Met Gala 2024 الذي يحمل عنوان “حديقة الزمن”، والذي أقيم في متحف "ميتروبوليتان" للفنون بهدف جمع التبرعات لمعهد الأزياء التابع له.

تفاصيل فستان جيجي حديد في حفل Met Gala 2024

وتألقت البالغة من العمر "28 عامًا" في الحفل مرتديةً فستانًا أوف شولدر باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء الأميريكي توم براون، وتميز الفستان بالكورسية، الذي استعرض خصرها الرفيع، واعتمد المصمم الشهير على تنورة منفوشة يمكن إزالتها مطرزة بتطريزات أنيقة على شكل ورود صفراء وأوراق شجر خضراء امتدت من منطقة الخصر حتى نهاية الفستان.

جيجي حديد

ولم يكن الفستان خفيف الوزن كما هو متوقع حيث ساعدها خمسة رجال في حمل ذيل فستانها الطويل، ومساعدتها على التحرك في أثناء وقوفها على السجادة الحمراء في لإلتقاط الصور.

أما من الناحية الجمالية استطاعت جيجي لفت الأنظار بمكياجها الساحر وتسريحة شعرها التي شبهها البعض بمارلين مونرو، فاختارت مكياج بسيط يرتكز على أحمر الشفاة و اللون النبيتي مع القليل من البلاشر باللون الوردي ، أما خصلات شعرها الأشقر القصير اختارت له تسريحة ذو تموجات عريضة دون وضع أي من الإكسسوارات عليه.

جيجي حديد

جدير بالذكر أن الفستان استغرق لخياطة تفاصيله الدقيقة أكثر من خمسة آلاف ساعة، واستخدم فيه أكثر من 2.8 مليون خرزة صغيرة.

فستان جيجي حديد في حفل Met Gala 2024

من هي جيجي حديد

هي عارضة أزياء أمريكية من أصول فلسطينية من طرف والدها، وهو مطور العقارات محمد حديد، ووالدتها هي العارضة السابقة يولندا حديد ، لديها اثنان من الأشقاء الأصغر سنا: الأخت بيلا، والأخ أنور، وكلاهما أيضا عارضا أزياء.

لديها أيضا اثنان من الأخوات الكبار من جهة والدها: مارييل وآلانا. بعد طلاق والديها، تزوجت والدتها من المنتج الموسيقي دايفيد فوستر، ولديه خمس بنات، في عام 2013، تخرجت حديد من مدرسة ماليبو الثانوية، حيث كانت قائدة فريق الكرة الطائرة، فضلا عن كونها متسابقة خيل.

بعد المدرسة الثانوية انتقلت إلى مدينة نيويورك من أجل التركيز على دراستها وحياتها كعارضة أزياء، درست حديد علم النفس الجنائي في ذا نيو سكول بداية من خريف 2013، ولكن علقت دراستها من أجل التركيز على مهنتها كعارضة أزياء